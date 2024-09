FERMIERII VOR PRIMI DESPĂGUBIRI PROMISE PÂNĂ LA MIJLOCUL LUNII VIITOARE

Fermierii afectați de seceta gravă vor primi despăgubiri până la mijlocul lunii viitoare, conform autorităților.

Fermierii care au culturile distruse din cauza secetei severe din acest an vor primi despăgubirile promise de autorităţi până la mijlocul lunii viitoare. Ministerul Agriculturii a pregătit, de altfel, un pachet de măsuri mai amplu pentru şedinţa executivului de săptămâna aceasta, în condiţiile în care arşiţa din această vară ameninţă şi viitoarele culturi. Mulţi fermieri au amânat campania de însămânţări de toamnă pentru că pământul este tare ca piatra, notează românia-actualități.ro.

Reporter: Ministrul agriculturii, Florin Barbu, spunea că va veni şedinţa executivului cu patru măsuri de sprijinire a fermierilor afectaţi de seceta severă din acest an, precizând că deja a discutat cu mediul de afaceri şi cu ASF-ul pentru a se identifica o formulă de asigurare la secetă a unei suprafeţe de şapte milioane de hectare, reprezentând culturi de toamnă şi primăvară.

Florin Barbu: Este nevoie de un astfel de mecanism pentru a-i ajuta pe fermierii noştri care se confruntă de la an la an cu secetă puternică. Se va asigura o despăgubire de până la 3.000 lei pe hectar, lucru care va duce, din discuţiile pe care le-am avut cu sistemul bancar, la deblocarea acreditării fermierilor români. Am avut discuţii şi cu compania de stat EximBank Asigurări, care doreşte implicarea în gestionarea acestui mecanism. Şi schema de ajutor de stat, „Creditul fermierului”, va fi suplimentată cu 400 de milioane de lei, iar fermierilor care au procese verbale de calamitate pentru anul trecut, dar şi pentru anul acesta, li se vor suspenda creditele care au o dobândă mai mare de 2% plus ROBOR, ratele restante, dobânzile şi comisioanele scadente.

