ELENA LASCONI NEAGĂ COLABORAREA CU PSD, DAR CRITICILE IAU AMPLOARE

Elena Lasconi respinge acuzațiile de colaborare cu PSD, însă criticile din partea pesediștilor cresc în intensitate, punând sub semnul întrebării „coloana vertebrală” a acesteia.

Elena Lasconi, președintă a USR, a fost întrebată, marți, 3 septembrie, la emisiunea „În Opoziție” moderată de Denise Rifai, dacă a colaborat vreodată cu PSD. Ea a replicat că este un politician care are „coloană vertebrală”, dând un răspuns categoric: „Nu! Niciodată!”. Totuși, când Denise Rifai i-a reamintit că a lucrat la trei posturi de radio controlate de lideri PSD, nominalizându-i pe Oliviu Gherman, Ioan Mircea Pascu și Ioan Timiș, lidera USR a precizat: „Nu, el a fost PDL (Ioan Timiș – n.r.). Da, a fost doar o perioadă de început, eu mi-am dat demisia. Să știți că eu am coloană vertebrală, nu mă joc!”

Declarațiile sale i-au înfuriat, însă, pe pesediștii din Argeș, care pun serios la îndoială „coloana vertebrală” a primăriței din Câmpulung. Iar Ion Mînzînă, liderul PSD Argeș, are și argumente în acest sens. „Dacă unii sunt încântați de circul acesta ieftin… E un personaj care astăzi spune alb, iar mâine negru, care la un moment dat îmi mulțumea pentru colaborare; a fost evenimentul acela când mi-a dat medalia ( de aur, n.n) a Câmpulungului. Nu poți să pui bază pe ea. E schimbătoare precum lumina zilei… Mi-a spus acolo, când mi-a înmânat medalia că îmi mulțumește pentru colaborarea pe care a avut-o în legătură cu un proiect depus pentru «Anghel Saligny». Vă povestesc istoria lui «Anghel Saligny». Împărțirea s-a făcut pe județe, s-a ținut cont de factorul politic. La București, Paul Stănescu mi-a zis: «Nelule, vezi că trebuie să-i aprobăm și acelei doamne de la… Lasă încăpățânarea, vezi că, totuși, e seriozitate, da?» Deci, n-a avut nicio colaborare doamna Lasconi cu PSD (ironic – n.r.)… Le-a acceptat parlamentarilor USR amendamente la Legea bugetului; așa, prin comparație, dacă vreți să știți, nu la toți… Iar ea a obținut banii pentru panseluțe, parlamentarii USR au obținut banii pentru panseluțe. Deci, aia nu-i colaborare, nu?!” – a întrebat retoric președintele Mânzînă.

După câteva secunde de râs nervos, liderul PSD Argeș și-a mai amintit de un exemplu: „N-a avut colaborare la Bulevardul Pardon? Pe care dl prefect (Radu Perianu, de la PNL – n.r.) îl blocase, iar subprefectul (Bogdan Minciunescu, de la PSD – n.r.) l-a deblocat, când toți fugiseră în concediu; și am stat o zi întreagă cu specialiști de la București să vedem dacă există vreo consecință nefastă asupra unuia care ia o decizie…Deci, nu PSD-ul i-a deblocat Bdul Pardon? Ca să vorbim de colaborări…”

L-am provocat pe dl Mînzînă, spunându-i că doamna Lasconi a reușit, iată, prin abilitate politică, să obțină sprijinul necesar și de la PSD. „Eu am fost corect față de ea. Nu se folosește nimeni de nimeni aici”, a spus președintele C.J. Argeș, care apoi a vorbit despre un alt scandal politic, legat de banii redistribuiți de guvern din cota defalcată de TVA.

„România are la ora asta un excedent la nivelul UAT-urilor – deci, oamenii care stau cu curul pe bani, pe românește – de vreo 9,3 miliarde de lei. Eu, când le repartizez banii aceia primarilor, eu am situația lor. «Măi, primare, tu ai 54 de miliarde excedent. Ce vrei să-ți dau, mă? Tu mă iei de fraier pe mine? Păi, eu asta fac toată ziua. Bun, că am inventat eu ideea de a vedea modul în care te autogospodărești, gradul de încasare, excedentul… Păi, îl ajut pe prăpăditul ăla care n-are bani să treacă strada. Nu poți să-ți dau ție bani, că tu ești mare liberal». Dar – atenție! – sunt primari PSD (care nu primesc acești bani – n.r.); ați văzut cumva, de exemplu, că i-am dat vreun ban ăluia de la Curtea de Argeș? Și e primarul meu. Păi, cum să-ți dau, bă, primare, când tu ai bugetul ăsta? Mioveniul, ca să-i scot din buclucul de anul trecut le-am dat niște bani, că intrau în incapacitate de plată; organizau «Analogue» cu zeci de miliarde…”

Ion Mînzînă a semnat contractul pentru modernizarea DJ 659, unul dintre cele mai lungi drumuri judeţene din Argeş. Încep luptele de gladiatori la Castrul Roman Jidova. Două zile de Transalutanus Fest lângă Câmpulung Muscel.

Sursa: Realitatea de Arges