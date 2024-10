DEFICITUL DE MEDICI ÎN SECȚIILE CRUCIALE ALE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Lipsa acută de medici în secțiile cheie, precum ATI și Urgențele, afectează grav activitatea spitalului. Cu toate acestea, există specialități cu performanțe remarcabile, cum ar fi Cardiologia și Neurochirurgia.

Una dintre problemele Spitalului Județean de Urgență Pitești este lipsa acută de medici, în special în secții „cheie" cum ar fi „Urgențele" și ATI. La polul opus, cel al veștilor îmbucurătoare pentru pacienți, putem vorbi astăzi despre un act medical cu adevărat performant în câteva specialități, precum Cardiologia, Neurochirurgia, Medicina Internă. Despre toate acestea am stat de vorbă cu dr. Costin Ștefan, director medical al S.J.U.P. „În momentul de față trecem printr-o perioadă grea. Avem câteva specialități deficitare. În primul rând avem un deficit major de personal la secția ATI. În cifră exactă, ne lipsesc 10 medici. Terapia Intensivă funcționează acum doar cu doi medici – un lucru destul de tragic, dacă se poate spune așa. Practic, pentru activitatea curentă sunt doi medici angajați ai spitalului: d-na dr. Galbenu și dl dr. Bulgar. Îl avem și pe dl dr. Voican, cu contract de prestări servicii – dânsul vine și la activitatea de gardă, și în activitatea curentă. În rest, mai avem tineri medici care vin, strict, pentru linia de gardă, cu contract de colaborare. „Foarte greu. Dl manager Adrian Dumbravă a făcut eforturi mari, iar împreună cu conducerea Spitalului Mioveni am hotărât ca în fiecare lună un medic de acolo să fie detașat la noi. „Da, de luna trecută, suntem deja în a doua lună în care avem un medic detașat de la Spitalul Mioveni. Ne este de mare ajutor. Pentru că – să nu uităm – această secție preia pacienții din tot județul, cel puțin după ora 14. Toate urgențele majore, toate accidentele rutiere, absolut toate cazurile grave vin la noi. „După amiază intră medicul de gardă; de obicei, sunt doi medici, avem două linii de gardă, dar nu întotdeauna sunt acoperite amândouă. S-au descurcat până acum… Problema majoră este în cursul dimineții, când sunt și intervențiile chirurgicale programate, nașteri… „Am scos posturile la concurs de nenumărate ori. Acum avem 3 posturi scoase pentru medici rezidenți în anii terminali, dar nu s-a înscris nimeni. „Unitatea de Primiri Urgențe. Este foarte aglomerată. Cum spuneam, suntem spitalul care preia absolut tot, din tot județul, de la toate spitalele din județ, după ora 14. E o încărcătură uriașă. La UPU avem un deficit de 5 medici, e foarte greu. Vestea bună e că doi tineri rezidenți din anii terminali s-au înscris la concursul pentru ocuparea posturilor. „Într-adevăr, această extindere este o realizare extraordinară. Totul s-a făcut cu sprijinul Consiliului Județean. Dl președinte Mînzînă s-a implicat foarte mult, s-au investit bani mulți… Extinderea înseamnă 13 paturi în plus, totul nou, condiții extraordinar de bune pentru asistență medicală. „La secția de Psihiatrie (pavilionară), care, în momentul de față, funcționează cu un singur medic. Pacienți sunt destui, iar în ultima perioadă au fost direcționați către Spitalul Vedea, fiind unitate de aceeași specialitate. Ăsta a fost marele avantaj. Iar dacă tot sunt medic diabetolog, nu uit să precizez că și în specialitatea mea este un deficit major. În afară de mine, în tot spitalul mai este un singur medic diabetolog, Adriana Carmen Tuțescu. Am scos postul la concurs, am scos și pentru medic rezident, în speranța că se înscrie cineva, dar fără rezultat… „Da. Posturile au fost scoase la concurs, tinerilor medici le-au fost oferite locuințe, am avut tot sprijinul Consiliului Județean, dar… nu putem să-i obligăm să vină. „Sigur că da. În primul rând, Cardiologia; toată echipa de aici, inclusiv de la angiograf, este extraordinară. Vorbim despre medicii Ușurelu, Boțu și Stănică. Avem și Neurochirurgia, cu prof. Mihai Popescu și doctorii Mihalache și Goleșteanu. Și mai este secția de Interne, Medicală I, cu dr. Vasilescu; în cadrul acestei secții avem și Nefrologia, unde sunt internați pacienții cu boli cronice de rinichi. Iar cealaltă secție Medicală este cea de Diabet, care are în structură câteva paturi de medicină internă. Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Pitești, Costin Ștefan, este doctor în Științe Medicale, medic primar Diabet Zaharat și medic specialist în Medicină Internă. Este, de asemenea, lector la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești.

