DAVID POPOVICI, CAMPION OLIMPIC, STRÂNGE PESTE 119.000 DE EURO PENTRU COPIII MAI PUȚIN NOROCOȘI

Campionul olimpic David Popovici reușește să strângă o sumă impresionantă pentru copiii nevoiași, demonstrându-și implicarea în acțiuni umanitare.

Campionul olimpic David Popovici (20 de ani) a reușit să strângă o sumă de peste 119.000 de euro pentru copiii mai puțin norocoși, într-un timp foarte scurt, conform prosport.ro.

Sportivul se implică în acțiuni umanitare, el fiind ambasador al organizației Hope and Homes. David Popovici a reușit să câștige medalia de aur la proba de 200 metri liber și medalia de bronz la 100 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Recent, David Popovici a mai făcut un gest impresionant pentru copii, el donându-și echipamentul de premiere de la Jocurile Olimpice de la Paris. În altă ordine de idei, înotătorul a luat o decizie categorică în privința studiilor sale: a renunțat la Facultatea de Psihologie după un an și a ales să se orienteze către cea de Sociologie și Asistență Socială.

„Legat de facultate și de psihologie, în primul an am fost nevoit să-mi îngheț anul pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice. Mi-am dat seama că despre psihologie mă pot documenta foarte mult și singur, citind. Am ales să mă transfer la Asistență Socială. Vreau să învăț cât mai bine cum pot să ajut și cum pot să mă implic în astfel de cauze. Cum reușesc să îmbin această viață profesională cu ceea ce fac acum? Nu e ușor, clar, dar nici nu se compară cu greul prin care trec acei copii. Consider că nici nu am dreptul să mă plâng atât de mult”, a spus David Popovici la Digi24.

Sursa: Realitatea de Arges