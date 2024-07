CÂNTĂREȚUL DE MANELE DANI MOCANU, PRINS CU VITEZA DE 189 KM/H PE A2 ȘI FĂRĂ PERMIS

Dani Mocanu, cunoscut cântăreț de manele, a fost depistat pe A2 cu 189 km/h și fără permis, fiind sancționat cu amendă și suspendare a dreptului de a conduce.

Cântărețul de manele Dani Mocanu a rămas fără permis după ce a fost depistat de radar, pe A2, cu viteza de 189 km/h într-o zonă cu limita de viteză de 130 km/h. Mai mult, el nu avea nici documente asupra sa.

Potrivit Polițiștilor Brigăzii Autostrăzi, Dani Mocanu a fost depistat sâmbătă, în jurul orei 16.00, pe A2 la km 139, Calea 1, conducând autoturismul marca BMW, cu viteza de 189 km/h pe un sector de drum cu limită de viteză maximă admisă de 130 km/h și neavând documentele asupra sa. Mai mult, în urma verificărilor, șoferul nu deținea documentele asupra sa.

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.475 de lei fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Dani Mocanu, luat în vizor de ANAF după ce a câștigat 600.000 de dolari pe TikTok.

„În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul. M-a luat, oameni buni. Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine. Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori. Așa mi-a spus doamna de la ANAF, că a venit la cel mai mare. S-au făcut bani. Pe perioada în care am făcut live-uri, eu am făcut vreo 600.000 de dolari în aproximativ 9-10 luni. Atenție, nu stăteam non stop. Intram de regulă după ora 23:00”, a mărturisit Dani Mocanu, în cadrul unui podcast.

