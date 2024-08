Volum redus al înmatriculărilor de autoturisme noi în iulie 2024 comparativ cu iulie 2023.

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în iulie 2024 cu 4,2% față de iulie 2023, atingând un volum de 13.057 unități – după cum a informat ACAROM.

În primele șapte luni din acest an, înmatriculările de autoturisme noi au atins cifra de 96.562, asta însemnând o creștere cu 10,64% față de aceeași perioadă din 2023, respectiv 87.275 unități – conform Asociației Constructorilor de Automobile din România.

În ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în iulie 2024 cifra de 31.216 unități, cu o creștere de 20,73% față de iulie 2023. Potrivit ACAROM, în primele șapte luni din acest an, autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România au ajuns la 182.762, în creștere cu 22,41% față de perioada similară din 2023, respectiv 149.298 unități.

Iată și clasamentul pe mărci de autoturisme noi, în primele 7 luni din 2024, conform sursei citate:

Sursa: Realitatea de Arges