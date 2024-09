RETRO RALLY: PASIUNEA PENTRU MAȘINILE ISTORICE, REÎNVIE PE TRASEUL DIN ARGEȘ

Pasionații de mașini istorice s-au bucurat de Carpați Retro Rally, eveniment de elită din Argeș, cu mașini de epocă și povești inedite.

Pasionații de mașini istorice s-au bucurat săptămâna trecută de un eveniment de elită – Carpați Retro Rally – care anul acesta a avut loc în Argeș. 38 de echipaje din toată România au luat startul în Piața Primăriei Pitești, în competiție participând și mașini de epocă cu palmares în curse internaționale. Cea mai veche „piesă” a fost un automobil MG din 1960, dar pe traseele raliului a fost prezentă și o Dacia 1.100, din 1969!

Pilotul (și proprietarul) acestei mașini, piteșteanul Cătălin Filip, care lucrează de platforma Dacia de la Mioveni, ne-a povestit, chiar în seara startului festiv, joi, 29 august, despre „bijuteria” sa pe patru roți. „Am cumpărat-o, în 2010, de la un bucureștean. O ținea în curtea blocului și nu știa cum să scape de ea…” Când l-am întrebat cât a dat pe ea, dl. Filip a ezitat puțin, dar apoi a zis râzând că mașina l-a costat „18 milioane lei și cinci litri de țuică”… Dacia sa 1.100 este bine întreținută, anul ăsta a fost vopsită proaspăt, pleacă „la sfert de cheie” și, iată, participă la raliuri prin țară. Cătălin Filip nu știe câți kilometri a parcurs, în total, mașina sa: „Nu știu, kilometrajul ăsta se întoarce; acum are vreo 35.000, nu știu. Cred că s-or fi dat peste cap niște serii… Cu mașina asta am fost la întânirile Dacia Clasic, cel mai departe am ajuns la Iași, Satu Mare, dar și în Serbia”.

Cătălin Filip mai are însă o mașină retro cu care se mândrește. Este o Dacia 1.300 din 1975. „Cu Dacia 1.300 am fost în Norvegia, în Portugalia, acum mă duc în Polonia (în această săptămână – n.a.). E o mașină mai rară, să zic așa…" – a conchis Cătălin Filip înainte de a urca cu Dacia 1.100 primul pe rampă, la startul festiv, dat joi seară, simbolic, în centrul Piteștiului, de primarul Cristian Gentea.

