CUM VA FI VREMEA DE PAȘTE. MATEESCU (ANM), DESPRE CE ARATĂ DATELE PRELIMINARE

Directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a spus, luni, 24 martie, că din datele preliminare, vremea de Paște va fi mai caldă decât în mod normal pentru luna aprilie.

„Legat de prognoza pentru Paşte (sărbătorit în acest an la data de 20 aprilie, n.r.), încă suntem departe să vorbim, pentru că datele pe care le avem sunt până în jurul zilei de 14 aprilie.

Atât dispunem la acest moment. Vineri, cu siguranţă vom include şi săptămâna respectivă în prognoză. Totuşi, vorbim de temperaturi mai ridicate decât în mod obişnuit”, a spus Elena Mateescu, potrivit Agerpres.

Ploi mai puternice, mai ales în luna mai

Directorul general al ANM a precizat că pe măsură ce înaintăm în primăvară, temperaturile mai câştigă câteva grade, în medie câte 4-5 grade Celsius faţă de prima lună a primăverii, iar cantităţile de precipitaţii de asemenea mai cresc la nivelul valorilor, mai ales în luna mai.

„Ar fi bine să plouă şi măcar zicala ‘Plouă în mai să avem mălai!’ să se adeverească, ca să avem un an agricol bun, luând în considerare că 2023-2024 este al cincilea cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, iar 2024, cel mai cald an atât în ţara noastră, cât şi la nivel mondial din istoria măsurătorilor”, a adăugat Elena Mateescu.