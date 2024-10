DEZVĂLUIRI INCENDIARE: Dănuț Lupu și Adi Mutu, rivalitate aprigă pe terenul de fotbal

Confruntare tensionată între Dănuț Lupu și Adrian Mutu într-un meci FC Argeș – Rapid.

Dănuț Lupu a povestit despre neînțelegerile pe care el și Adi Mutu le-au avut într-un meci FC Argeș – Rapid. La acel joc, disputat pe stadionul din Trivale, Mutu nu s-a putut abține și l-a înjurat tot meciul pe fostul atacant al lui Dinamo și Rapid. „În meciul ăla, jucat la Pitești, când m-a înjurat Mutu, am vrut să-i dau un pumn și să-i sparg capul. M-a înjurat 80 de minute ca la ușa cortului. Trebuie să recunoaștem, Mutu a fost un copil tupeist. La un moment dat, am vrut să mă duc să-l iau de gât. Dar sunt momente în care ți se pune pata, dacă nu te controlezi, poți să faci prostii. În meciul acela puteam să iau zece de roșu, nu unul”, a declarat Dănuț Lupu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cei doi s-au împrietenit după meciul de la Pitești. Însă, în timpul jocului, niciunul dintre ei nu voia să audă de celălalt. În emisiunea intitulată DON MUTU, invitatul lui Horia Ivanovici, Adrian Mutu, a spus de ce a trebuit să fie atât de dur cu Dănuț Lupu. „Briliantul” a dezvăluit că unii din colegii săi l-au sfătuit să-l enerveze ca să aibă o șansă contra lui. „Iulian Chiriță, un om care m-a ajutat foarte mult și m-a învățat multe șmecherii fotbalistice, a venit și mi-a zis că trebuie să îl înjur pe Lupu, să-l enervez. Dacă nu, nu am nicio șansă în fața lui, mă face pilaf. Am ripostat, nu am vrut, dar apoi… M-am dus la Lupu, am stat după el, am alergat vreo 10 minute, nu am prins-o deloc. Mă dribla. Zic gata, e mai bună varianta lui Chiru. Pentru că așa nu merge, pierdem meciul. L-am înjurat pe Lupu în continuu, din minutul 10. I-am spus atunci tot ce gândeam și tot ce știam eu despre el. Într-un final, l-am scos din mână”, a spus Adrian Mutu în emisiunea DON MUTU.

Sursa: Realitatea de Arges