Culisele Statului Paralel. INTERVIU cu Ion Alexandru, omul de afaceri chinez implicat în dosarul generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă

Într-un interviu-eveniment la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a stat față în față cu omul de afaceri chinez Ion Alexandru, pe numele său real Yan Wang, implicat în dosarul generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Alexandru a oferit detalii despre implicarea sa în afaceri cu servicii secrete și despre relația sa cu Florian Coldea.

Anca Alexandrescu: Cum ați ajuns în vâltoarea cu serviciile secrete, cum l-ați cunoscut pe domnul Florian Coldea?

Yan Wang: Pe domnul Floraian Coldea ne-am cunoscut în conjuctură la un restaurtant, la studio 80, în 2023, februarie, martie, atunci ne-am cunsot față în față, eu știu cine este.

Anca Alexandrescu: Era un pensionar care face consultanță?

Yan Wang: Nu cunosc dacă este poziție sau nu este poziție. Eu am fost la conjuctură, am simpatizat, cu respect ca un cetățean.

Anca Alexandrescu: Dumnevoastă ați fost expulzat la cererea SRI?

Yan Wang: Pentru mine… nu țin minte cine este în poziție și nu este lămurită de statul român și nu mă lasă să intru în România, nu mă lasă să fac asta.

Anca Alexandrescu: După ce v-ați dus la domnul Coldea ați făcut afaceri?

Yan Wang: Mi-a prezent o companie de proiectare și mai mare de energie. Și am discutat. Ce ocupați acum… cu energie verde și este necesară și sunt multe proiecte și nu vreți să vă prezint o companie mare, la a doua întâlnire. L-am sunat eu, domnul mai aveți timp să povestim, nu m-am gândit la protecție și investiție.

Anca Alexandrescu: În ce calitate vorbea?

Yan Wang: Domnul este consultant, nu cunosc dacă ia bani, m-a prezentat la o delegație oficială, producție de paouri solare și cea mai înaltă tehnologie și eu le-am luat legătura, nu a fost niciodată la întâlnire. Cu doamna Mirona Filipoiu și m-am întâlnit cu Romelectro și cu partenerii și din Italia și am semnat protocol de colaborare și cu proiecte de 1000 de mw.

Anca Alexandrescu: Nu participa la întâlniri și la negocieri v-a spus ceva?

Yan Wang: Ne vedem ce facem, eu nu am ce să negociez cu Romelecto și să preia o lucrare din Italia și am avut cu compania italiană și pentru a negocia pentru a negocia în Italia.

Din când în când vorbeam cu Coldea, ne sunam reciproc.

Eu sunt obligat în calitate de prieten și impunere în compania cu romelectro și pentru a informa și cum merge și am avut această legătură. Era interesat de implementare. Avea un interes financiar, din partea companiei chineze nu am avut discuții cu romelectro pentru situație financiară și nu a înaintat niciun proiect și eu aș vrea profitul, cu ea discutam și veneau mulți ingineri din China pentru a merge în teren.

Anca Alexandrescu: Aveți un episod, de ce s-a retras cetățenia română, eu am prezentat fotografii cu dumnevostră la China town.

Yan Wang: Acest lucru mi-a făcut viața grea și cum s-a ajuns, pentru că este o poveste la deschidere sunt condiții pentru oamenii de afaceri și parteneriat pentru zona din Afumați și doar am pornit prima etapă și are 1200 de magazine și 500 de depozite, la deschidere au venit oficialitățile a venit ambasadorul și domnul Emil Boc și după deschidere, ambasada a organizat ceremonia și a fost maxim de succes. La trei zile a fost închis China town, eu sunt președinte, care este motivul, unele magazine erau fără casă de marcat, de atunci avem probleme. Competiție mizerabilă, nu vreau, nu am dovezi cine a făcut asta, în fiecare perioadă vine și te face praf prin controale pe cap. De când a început cu China town, am investit 37 de milioane cash, era criză și noi am organizat acestă investiție, și la un moment dat, eu am plecat cu pașaport românsc în mai, după doi ani, când am ajuns în China să ajut pe niște români în China, după ce mă aflam în China, am viză chineză și am ajuns în China cu oficialitate chineză și pregătire și venire premierul român în august și am aflat. Când am aflat imediat a adresat oficial și am întrebat ce se întâmplă și a dat toată lumea, este dosar secret. Acest lucru a fost. Eu eram în China și am avut o discuție cu oficialitate română și aflam ce este și am făcut acțiune la Haga, să îmi spună aedevărul și de la SRI a venit ridicare cetățenie, eu am plecat oficial pentru lucruri de afaceri.

Anca Alexandrescu: Cum ați dobândit cetățenia chineză?

Yan Wang: Am avut discuție cu oficialitate și implicare statul chinez, camera de comerț națională a Chinei și personal am făcut scris și noi vrem să aflăm dacă a făcut infracțiune și a făcut adresă oficială și eu nu știu ce răspuns și haideți în România în noiembrie. M-am întâlnit cu toată delegația din România și rolul camerei de comerț și cu minister chinez. Ce știu eu că ministrul a înrebat ce a făcut Alexandru Ioan. Nu este în competența mea, să aflăm ce s-a întâmplat și a venit răspunsul prin noiembrie și cu plângerea mea și împotriva la acestă decizie și mi-a spus că situația actuală este o eroare, dar nu putem că este hotărâre de ridicare și veniți doar cu pașaport chinez și am redobândit cetățenie chineză și mă duc la ambasadă și consiliera culturală și toată lumea mă cunoște Alexandru Ion, trebuie să cer aprobare și am lăsat și am invitație cu familie și atunci în trei zile am primit și pașaport și viză și m-am întors în România. Și am fost invitat ca persoană și m-am întâlnit de două, trei ori în locuri stabilite de dânșii, totul în locuri publice și nu oficiale și pe care

și prima dată am stat cu familia și după ce prin avocat am spus este cazul SRI și trebuie să mă întâlnesc în cadrul servicii și să rezolvăm situație. Legătura a fost luată prin avocat și am hotărât retragerea toată plângerea. Nu păcălim, EU SPUN ADEVĂRUL.