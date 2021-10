Dezvăluiri importante au fost făcute duminică seara, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, despre adoptarea Codului silvic de către președintele Klaus Iohannis. Fostul șef al Cancelariei prezidențiale, Dan Mihalache, actual ambasador în Cipru, a vorbit despre presiunile imense ce aveau loc la nivelul cel mai înalt din partea companiei Schweighofer, principalul producător de cherestea din România.

Anca Alexandrescu a amintit de episodul adoptarii Codului Silvic în primul mandat al președintelui Klaus Iohannis, în emisiunea Culisele statului paralel de duminică seară și de posibilele motive pentru decizia de întoarcere în Parlament a legii înainte de promulgare.

„În 2015, cand a fost adoptat Codul Sivlvic, duc catre domnii Schmidt si Munteanu, cand presedintele Iohannis a retrimis la Parlament a fost un scandal urias. Atunci, Victor Ponta a iesit cu o declaratie acuzatoare. Acesta a acuzat ca ar exista o influență a oamenilor din jurul lui Iohannis in trimitrea la Parlament. Acesta facea trimitere la Dan Mihalache, seful cancelariei presedintelui la acel moment. EVZ a si publicat atunci si o interpelare de cand era parlamentar dl Mihalache – deputat PSD de Maramureș, care aducea in atentie ca cei de la Schweighofer nu-si pot dezvolta afacerea.

Dan Mihalache a evitat să spună dacă interpelarea sa sau scrisoarea celor de la Schweighofer ar fi avut sau nu legătură cu decizia de a promulga sau nu Codul Silvic de către președintele Klaus Iohannis.

Dan Mihalache a declarat, în exclusivitate, la Culisele statului paralel, ca aceasta „este o afirmatie pe care a facut -o Ponta , nu am avut absolut nicio legatura cu decizia de retrimitere, s-a bazat pe analiza departamentului economic. La acest departament se emitea un punct de vedere, in baza caruia președintele promulga sau nu legea. În 2008, eu eram deputat, am facut interpelare. Venea dupa niste solicitari ale unor cetateni din circumscripra mea electorala unde erau exploatari agricole, atunci Schwighohfer nu avea ca zi…, era un operator economic si atat. Pot confirma ca au existat incercari ale Schweighofer de a intra in legătură cu Adminsitrația Prezidentiala , pe care le-am simtit pe pielea proprie, si nu veneau din partea unor apropiati ai presedintelui, ci din partea unor prieteni ai dvs. Nu doresc sa invoc numele unor oameni foarte apropiati de guvernarea de atunci a PSD. M-au rugat insistent sa ma vad cu repreznetanti de la Schweighofer… (…) Cine sta în Dubai…”.

Anca Alexandrescu: Cine sunt aceștia? Klaus Iohannis a cerut public lui Eduard Hellvig si SRI sa verifice aceste afirmatii. Am incercat sa caut, nu am gasit.

Dan Mihalache: Imi amintesc discutia foarte bine. Timp de doi ani cat am lucrat cu Klaus Iohannis nu imi amintesc de niciun contact cu Schweighof cu Administrația Prezidențială, nu au fost primiți, nu s-au întâlnit cu președintele, nici cu consilierii președintelui. În schimb, erau foarte preocupati alți prieteni din guvernarea PSD. Vorbesc de anul 2015.

Anca Alexandrescu: Va intreb cine sunt personajele care au facut presiuni?

Dan Mihalache: Nu doresc, sunt convins ca stiti . A lega Aministrația Iohannis de firma Schweighofer este fortata care nu are legatură cu realitatea. Pana la urma cred ca institutiile statului ar trebui să clarifice în ce masura aceasta firma face lucruri ilegale, pana atunci…

Anca Alexandrescu: Vreau sa spuneti cine sunt. Se discuta de foarte mult iani de acest subiect. (…) Ati avut un episod cu o fotografie ce a aparut intr-un ziar de cancan, s-a spus ca un serviciu a facut public aceasta fotografie…

Dan Mihalache: Nu cred ca in exercitarea mandatului meu diplomatic, vad cate prostii se spun…

Întrebat de Anca Alexandrescu dacă cei de la Servicii au dat fotografia, Dan Mihalache a răspuns: „Nu comentez acest lucru”, duminică seară, la „Culisele statului paralel”.

În completare, jurnalistul Liviu Alexa a criticat faptul că dl Mihalache a admis aceste presiuni si că nu a făcut nimic.