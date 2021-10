Presa din România a relatat în repetate rânduri că președintele Klaus Iohannis are în spate oameni puternici, pe care îi ține foarte aproape de el încă de pe vremea când nici nu visa la Cotroceni. Totuși, cine sunt aceste persoane? Dezvăluiri incendiare în această seară, la „Culisele statului paralel”, cu Anca Alexandrescu.

Recent, Iohannis l-a scos din nou la lumină pe omul de care ar asculta și în care ar avea cea mai mare încredere: Michael Schmidt. Omul de afaceri, împreună cu soția sa, Veronica, au fost singurii, cu excepția primei doamne, care au participat la ceremonia de premiere din orașul german Aachen, unde președintelui Iohannis i-a fost înmânată distincția „Carol cel Mare” pentru „meritele sale europene”. Că Iohannis este foarte apropiat de patronul Automobile Bavaria s-a văzut și în vara aceasta când președintele și-a întrerupt vacanța ca să meargă în localitatea Criț din județul Brașov, acolo unde avea loc festivalul organizat de Fundația deținută de Michael Schmidt.

Michael Schmidt este un personaj controversat. Născut în România, acesta a emigrat în Germania împreună cu familia sa la începutul anilor ’80. Schimidt a făcut o vizită în țara natală și în 1982, așa cum a declarat chiar el într-un interviu.

VIZITA TÂNĂRULUI SCHMIDT ÎN ROMÂNIA ÎN PLIN COMUNISM

„Am venit în vizită în România în decembrie 1982”, declara Schmidt. (Sursa:Michael Schmidt/wall-street.com)

Să recapitulăm: tânărul Schmidt, care avea atunci doar 22 de ani, a putut să vină într-o plimbare în țara condusă la acea vreme de Nicolae Ceaușescu, asta în perioada în care granițele erau închise pentru populația de rând.

Potrivit jurnaliștilor de la strictsecret.ro, Schmidt nu ar fi putut să vină în țară dacă nu ar fi avut protecția și mandatul de la BND, serviciul de informații externe german. Tot jurnaliștii de la strictsecret.ro relatează că BND-ul l-ar fi trimis pe Schmidt la Sibiu în 1990, ca să oprească „presiunea de emigrare a etnicilor sași în Germania”. Ani întregi, Germania a oferit României câte 100 de mii de mărci pentru fiecare sas transferat. După o perioadă, nemții au decis să pună punct programului. Fiind strict secrete, la aceste discuții aveau acces doar oamenii Securității și bineînțeles, agenții serviciului de securitate germa, care nu au vrut să descretizeze documentele operațiunii. Statul român a fost însă mult mai deschis. Prin aportul CNSAS a ajuns să fie cunoscut fapul că, printre cei implicați în „schimburile” dintre România și Germania se afla și un anumit locotenent-colonel, Gelu Eftimie, pe numele său real Constantin Anghelache, nimeni altul decât unchiul fraților Ionuț și Robert Negoiță.

Revenind la Schmidt, potrivit presei, acesta ar fi rămas sub influența BND-ului și după revenirea la Sibiu, imediat după Revoluție. Bineînțeles, nemții i-ar fi găsit lui Schmidt și o acoperire: acesta a primit de la BMW dreptul de a vinde marca în România în calitate de dealer național.

CUM A DEVENIT SCHMIDT ȘEFUL BMW ROMÂNIA

Dintr-o întâmplare, în 1994 am fost în Germania și am conversat cu un amic care lucra la BMW și el zicea: „Uite, de un an de zile se chinuie cineva la București să facă ceva pentru BMW și nu reușește. Nu vrei să-l ajuți?” M-am întâlnit, am bătut palma și pe 1 aprilie, 1994 m-am instalat în primul corp de birouri mai profesionale, în Piața Unirii.

Sursa: Michael Schmidt/Wall-Street.ro

Rămas în România, se presupune că Michael Schmidt a dezvoltat o strânsă relație de prietenie cu cel care urma să devină președintele țării, Klaus Iohannis. Când Iohannis ținea doar frâiele Sibiului, jurnaliștii de la strictsecret.ro susțin că Schmidt i-a oferit pe gratis edilului mai multe autoturisme de lux cu care să se plimbe. Fiindcă „binele” nu rămâne nerăsplătit, la finalul lui 2007, Iohannis ar fi inițiat un proiect prin care dealerul auto a obținut „întâmplător” autorizația de a construi o reprezentanță în orașul pe care îl păstorea.

Trebuie precizat că Veronica, soția lui Michael Schmidt, este sora politicianului-interlop din Republica Moldova, Renato Usatîi. Pe lângă scandalurile în care a fost implicat și pe lângă acuzațiile grave care i s-au adus pe parcursul timpului, Renato Usatîi a devenit o figură și mai controversată când ar fi recunsocut că era agentul FSB-ului, adică al serviciului de informații rus.

USATÎI, OMUL TRIMIS DE RUȘI ÎN MOLDOVA

Usatîi este o persoană paraşutată în R. Moldova şi eu vă spun asta în cunoştinţă de cauză. Eu nu presupun, dar ştiu cu siguranţă dintr-o discuţie personală (n.r. cu Renato Usatîi) că acesta are relaţii cu serviciile speciale ale Federaţiei Ruse. Ba mai mult, acesta este reprezentantul unor cercuri ale lumii interlope.

Sursa: Valentin Dediu, fost director SIS/Național FM

Un motiv pentru aceste apariții publice în care Iohannis se găsește lângă Schmidt ar putea fi și faptul că procurorii Direcției Naționale Anticorupție au deschis două dosare pe numele lui Schmidt. Omul de afaceri s-a ascuns o perioadă la Viena, a așteptat să se liniștească apele iar, după ce scăpat de dosare, presa relatează că pare că vrea să-și reabiliteze numele prin asocierea deloc discretă cu președintele.

Potrivi strictsecret.ro, Schmidt ar avea legături în Austria, țară de care Iohannis este foarte atașat. Având în vedere că unele voci spun că Iohannis ar putea fi scos afară de la Cotroceni, acesta ar avea un back up: postul de președinte al Consiliului European, plătit cu 40 de mii de euro lunar. Poate tocmai aceste relații l-ar fi pus pe Schmidt într-o posibilă competiție cu un alt apropiat de-al lui Iohannis: Aurel Munteanu.

AFACERIȘTII CARE SE LUPTĂ PENTRU ATENȚIA LUI IOHANNIS

Există o mare competiție între cei doi, Michael Schmidt și Aurel Munteanu, pentru a acapara atenția lui Klaus Iohannis. Schmidt are relațiile, Munteanu are banii, adică e mult mai bogat ca Schmidt, averea lui Relu merge binișor spre 250 de milioane de euro, la ce spații comerciale deține în întreaga Românie. Asta pentru că amândoi sunt pușculițele și sponsorii președintelui României de dinainte de a fi acesta președinte, lucru care a rămas valabil și astăzi.

Sursa:strictsecret.ro

Tot junaliștii de a strictsecret.ro relatează că Iohannis l-ar apreciat așa mult pe afaceristul Relu Munteanu încât l-ar fi trimis drept reprezentantul său în discuțiile neoficiale cu Schweighoffer, compania austriacă care ar deține hectare întregi din pădurile românești.

DE CE VORBEȘTE MUNTEANU ÎN LOCUL LUI IOHANNIS LA SCHWEIGHOFFER

Rolul lui Aurel Munteanu este să asigure liniștea firmei Schweighoffer și să încaseze cașcavalul la negru, generat de operațiunile subterane dintre Schweighoffer și mafia lemnului.

Sursa:strictsecret.ro

Potrivit acelorași jurnaliști, banii pe care Aurel Munteanu i-ar produce la negru ar ajunge mai mult la Iohannis decât la el. Dar, având în vedere că proprietățiile pe care le deține și societățile la care este acționar valorează însumat peste 250 de milioane de euro, probabil că nici nu e atât de interesat de bani. În această încrengătură, toate drumurile duc la … Sibiu.

Relu Munteanu a fost sportiv în tinerețe la FC Inter Sibiu, după care a plecat la Sportul Studențesc, echipă „patronată” de nimeni altul decât Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, unde a făcut parte dintr-o generație de fotbaliști emblematici, printre care se numără Mircea Sandu, Gheorghe Hagi și Gino Iorgulescu. Munteanu ar fi fost în 1987 prim-secretar al organizației PCR din Sibiu. Fiind atât de prezent la Sibiu, Nicu Ceaușescu a venit, involuntar sau nu, cu multă Securitate după el. Așa se face că Aurel Munteanu ar fi ajuns să fie menționat în arhivele Securității, mai ales prin relația pe care, potrivit strictsecret.ro ar fi avut-o cu Cornel „Lucky” Vulcu, un personaj foarte controversat din Sibiul anilor ”80. Munteanu i-ar fi adus lui Vulcu marfă din Occident, de la casete, la parfumuri și blugi. Fiind un bun sportiv și prieten cu Nicu Ceaușescu, Relu Munteanu ar fi putut face acest lucru cu ușurință. Astfel Munteanu a fi ajuns să lucreze cu mai multe ocazii pentru Securitate, împreună cu Lucky Vulcu.

După ce s-a retras, majoritatea banilor i-a investit în imobiliare, mai exact în peste 400 de spații comerciale pe care le are în toată țara. Munteanu a candidat pentru funcția de președinte al Federației Române de Tenis, post pe care nu l-a obținut chiar dacă a avut susținerea lui Năstase și a lui Ion Țiriac.

Potrivit strictsecret.ro, Munteanu ar fi devenit „managerul” operațional al Schweighoffer. Din această „poziție”, omul de afaceri ar fi fost foarte enervat de scandalul în care mai mulți jurnaliști și un activist civic au fost agresați la Suceava pentru că investigau tăierile ilegale de pădure. Ca tabloul să fie complet, ministrul de interene Lucian Bode a declarat legat de acest incident că nu înțelege de ce au fost bătuți jurnaliștii, pentru că exploatarea lemnului era legală. Ei bine, poate cantitatea imensă de lemn care s-ar tăia „la negru”, pe lângă ce e legal, a avut ceva de-a face cu asta.

UNDE DISPARE LEMNUL ROMÂNESC

După calculele mele, și cred că am destulă experiență să spun asta, în România se taie cam 40 milioane de metri cubi de lemn, din care 20 de milioane legal, iar restul la negru. Vă spun eu: lemnul NU părăsește teritoriul României, fiindcă principalul consumator al lemnului românesc este micul român, omul simplu, căruia i se vinde aceste lemn la negru, pentru uzul domestic: construcții sau încălzire. Această masă de lemn tăiat și valorificat la negru aduce pentru șefii de Ocoale Silvice, pentru protectorii lor, pentru politicieni, cantități uriașe de bani la negru. Asta e adevărata miză a tuturor.

Sursa: Tiberiu Boșutar, activist de mediu/strictsecret.ro

Munteanu e implicat în industria lemnului încă de acum 20 de ani. În 2004 ar fi vrut să concedieze aproape 300 de angajați de la o firmă de prelucrare a lemnului pe care o deținea în județul Harghita.

Revenind la Holzindustrie Schweighoffer, împotriva căreia autoritățile ar fi refuzat să ia măsuri, în ciuda controalelor care, potrivit informațiilor din presă, ar fi demonstrat nereguli în privința acestei societăți, patronul acesteia, Gerald Schweighoffer ar avea o relație specială chiar cu finul lui Iohannis, Andreas Huber. Sebastian Ghiță spunea atuci că Schweighoffer i-ar fi trimis chiar el președintelui o scrisoare în care îl îndemna să nu promoveze legea pădurilor.

ACUZAȚII: IOHANNIS, MANIPULAT DE STRĂINI

E o scrisoare a lui Schweighofer către președintele României, Klaus Iohannis, datată 2 martie 2015. Parlamentul a trimis la promulgat către Klaus Iohannis legea pădurilor astfel încât acestea să fie protejate și salvate. Pe 2 martie 2015, abia ajunsese președinte Klaus Iohannis și a primit o scrisoare prin intermediul finului său, Andreas Huber, consulul onorific al Austriei de la Sibiu. Această scrisoare l-a făcut pe Klaus Iohannis să întoarcă în Parlament legea care ar fi salvat pădurile României. Este dovada clară că străinii, astăzi, au atâta putere și influență, încât reușesc să manevreze până și președintele României.

Sursa: Sebastian Ghiță

Scrisoarea ar fi avut efectul scontat, iar Iohannis ar fi trimis legea înapoi în Parlament. Potrivit strictsecret.ro justificarea ar fi fost că președintele ar fi fost contactat de Consiliul Concurenței cu privire la faptul că actul normativ cuprindea elemente care puteau afecta practicile anticoncurențiale din industrie.

Potrivit acelorași jurnaliști, Ministerul Mediului ar fi declarat în urma unui control la Schweighoffer că societatea ar fi fost implicată în acțiuni de evaziune fiscală. La scurt timp, pădurile deținute de Universitatea Harvard în țara noastră ar fi fost vândute unui grup suedez: Greengold, care are sediul la Sibiu. În urma unei investigații RISE Project s-a constatat că unele persoane au făcut simultan parte și din tabăra vânzătorilor, și din cea a cumpărătorilor. Printre aceștia s-ar număra Sorin Chiorescu, fondator și director executiv al grupului suedez Greengold. Potrivit presei, în 2018, Schwighoffer ar fi vândut aproximativ 15 mii de hectare de pădure din România companiei Greengold. Prețul tranzacției nu a fost anunțat public.

Președintele Klaus Iohannis, Michael Schmidt, Gerald Schweighofer, dar și Aurel Munteanu au fost contactați pentru drept la replică, a precizat Realitatea PLUS.

Sursă Foto : Fundația Schmidt