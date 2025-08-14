CSEKE ATTILA: „DACĂ TOATĂ LUMEA SE UITĂ LA POSTURI, AVEM O PROBLEMĂ DE ABORDARE ÎN ADMINISTRAȚIE”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat joi că proiectul cu măsuri pentru administrația locală are trei părți majore, toate la fel de importante. El a atras atenția că, dacă interesul public se concentrează doar pe numărul de posturi, există o problemă de abordare în sistem.

Oficialul a subliniat că reforma include și creșterea capacității financiare a autorităților locale, mai ales pentru comunele mici care nu reușesc să își colecteze veniturile. Guvernul propune mecanisme prin care fondurile necesare să fie efectiv încasate și utilizate.

Cseke a precizat că se dorește degrevarea autorităților locale de anumite sarcini și utilizarea mai eficientă a specialiștilor. Astfel, un funcționar public ar putea lucra cu normă parțială în mai multe comune, pentru a deservi un număr mai mare de cetățeni.

În privința reducerilor de personal, ministrul a anunțat că reforma vizează peste 40.000 de posturi din administrația locală, cu un impact financiar anual estimat la 2,2 miliarde de lei.

El a explicat că tăierile vor afecta inclusiv cabinetele demnitarilor, de la nivel central până la nivel local, precum și Poliția Locală, unde se reduc peste 4.000 de posturi.

Cseke Attila a arătat că singurul sistem de normare a personalului există, din 2010, doar în administrația locală, nu și la nivel central. El a admis că reorganizarea trebuie să aibă loc și în ministere.

Ministrul a transmis că dezbaterile pe acest subiect vor continua și că toate propunerile constructive primite până acum de la structurile asociative ale autorităților locale au fost analizate și, acolo unde a fost cazul, preluate în proiect.

