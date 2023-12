Cristina Neagu şi-a anunţat retragerea de la naţionala de handbal feminin

Cristina Neagu a decis să pună capăt aventurii sale la echipa naţională de handbal feminin a României.

”Un alt turneu final ratat, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul. Dezamăgirea e foarte mare. Şi pentru mine e foarte mare, pentru că nici nu am putut să joc la acest turneu. M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reuşit. Am încercat, pentru că ştiam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut. Ne-am abonat cumva la locul 12. Am avut o jucătoare senzaţională, pe Lisa (n.r. Eliza Buceschi) şi tot am terminat pe locul 12.

Eu îmi anunţ oficial retragerea de la echipa naţională dacă nu mai sunt şanse să ajungem la turneul preolimpic. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa naţională, în care am dat totul pentru echipa naţională. Ce am reuşit, mult, puţin… Două medalii, nişte locuri patru şi cinci. Dacă a fost mult sau puţin ne va spune timpul. Eu am spus dinainte că e ultimul Campionat Mondial pentru mine şi că-mi doresc să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internaţională. Luasem decizia dinainte”, a spus Cristina Neagu, la aeroport.

România s-a clasat pe locul 12 la turneul final al Campionatului Mondial de handbal feminin.