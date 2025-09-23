CRISTINA BUTURĂ (DEPUTAT AUR): „INTERESELE PRIVATE NU POT CONDUCE SPITALELE PUBLICE. NICI PRIN INTERPUȘI!”

”Doi manageri de spitale publice din Vâlcea au găsit o portiță: și-au deschis un spital privat trecând acțiunile pe numele mamelor lor de 70 de ani. Legal? Poate. Moral? Niciodată.

Spitalele publice trebuie să fie despre pacienți, nu despre afaceri ascunse. În momentul în care cei care conduc spitale folosesc rude ca paravan pentru propriul câștig, încrederea oamenilor în sistemul de sănătate se prăbușește.

Ce mesaj transmitem românilor? Că pot fi pacienți de mâna a doua? Că managerii au voie să profite de poziție pentru a pregăti „rezerva” din privat?

Solicit ministrului Sănătății să trimită de urgență proiectul de modificare a Legii 95 pentru a închide aceste portițe. Rudele de gradul I nu pot fi paravan pentru interese private. Parlamentul are datoria să voteze această schimbare imediat.

România are nevoie de spitale curate, nu de afaceri mascate. Într-un stat de drept, sănătatea oamenilor nu e teren de joacă pentru combinații.

Este timpul să alegem: fie apărăm pacientul, fie apărăm privilegii. Eu aleg pacientul”, a declarat Cristina Butură, deputat AUR.