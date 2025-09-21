CRISTIAN POPESCU PIEDONE REVINE ÎN FORȚĂ PE SCENA POLITICĂ PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI REFORMAREA ROMȚNIEI – VIDEO

De către
Realitatea de Arges
-

Cristian Popescu Piedone pregătește lansarea noii sale platforme politice, de orientare naționalistă și antisistem. Fostul edil al sectorului 5 a afirmat că se adresează tuturor românilor care se simt marginalizați, ignorați sau manipulați de elitele care conduc din birouri, departe de realitățile străzii.

Pe 29 septembrie, începând cu ora 12:00, Sala Palatului din București va găzdui prima adunare națională a susținătorilor partidului Reformarea României. Evenimentul marchează nu doar lansarea oficială a formațiunii politice, ci și o demonstrație de mobilizare civică, într-un moment în care tot mai mulți români caută alternative la partidele tradiționale.

Organizatorii au ales deliberat ziua de luni — o zi de lucru — pentru a transmite un mesaj clar: noul proiect politic nu se bazează pe promisiuni goale, ci pe implicare concretă, pe teren, în slujba cetățeanului.

Piedone, în mijlocul oamenilor din târg: Aici, în piață, se simte adevărul

Într-un gest simbolic, Cristian Popescu Piedone a fost prezent astăzi în Târgul Vitan, unde a discutat direct cu cetățenii, departe de studiourile TV și de discursurile formale.

Reformarea României se poziționează ca o mișcare care refuză să fie construită în laboratoare de imagine, alegând în schimb să crească organic, din nevoile reale ale comunității.

 

