CRIMĂ ÎN CABINETUL MEDICAL: MEDIC STOMATOLOG UCISĂ ÎN BRĂILA

Medic stomatolog din Brăila ucisă violent în propriul cabinet.

Procurorii au oferit primele informații legate de modul în care a fost omorâtă femeia de 41 de ani, medic stomatolog în Brăila. Doctorița a încercat să-și salveze viața în fața loviturilor cu cuțitul din partea celui care a ucis-o chiar în cabinetul său. Moartea medicului stomatolog din Brăila a survenit ca urmare a insuficienţei cardio-respiratorii acute prin hemoragie externă masivă, existând mai multe plăgi la nivelul gâtului ce ar fi putut fi provocate prin lovire cu un cuțit.

„Moartea numitei G.M. a fost violentă, datează din 16.07.2024 și s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute prin hemoragie externă masivă, consecutivă unor plăgi tăiat-înjunghiate de la nivelul gâtului, cu intersectarea pachetului vasculo-nervos al gâtului de partea dreaptă, a căilor aeriene şi digestive, a corpului vertebral cervical 6, precum și a unei plăgi înjunghiate supraclaviculare stângi, cu intersectarea parțială a venei jugulare externe. Plăgile de la nivelul gâtului ar fi putut fi produse prin lovire cu corp dur tăietor-înțepător (cuțit sau similar acestuia), având vârf bine ascuțit și margine tăioasă. S-au mai constatat și alte leziuni traumatice, respectiv echimoze și zone escoriate la nivelul ambelor membre superioare, hemitorace drept, suprascapulară dreaptă și gambă stângă”, precizează procurorii.

O echipă formată din lucrători ai poliției judiciare și criminaliști, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, a desfășurat cercetări la fața locului în vederea identificării autorului/autorilor crimei. „La data de 16.07.2024 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila dosarul penal nr. 56/251/P/2024, având ca obiect comiterea infracțiunii de omor prevăzută de art. 188 alin. (1) din Codul penal, urmare a sesizării, la aceeași dată, ora 21,24, a numitului G.B.C, cu privire la un posibil omor comis asupra numitei G.M, medic stomatolog care își desfășura activitatea la cabinetul situat pe strada General Eremia Grigorescu, nr. 30 din municipiul Brăila. Pentru formarea cadrului procesual necesar desfășurării cercetărilor, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de omor, prevăzută de art. 188 alin. (1) din Codul penal”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Sursa: Realitatea de Arges