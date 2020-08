Previziuni sumbre, pentru FCSB, în ceea ce privește o posibilă revenire în lupta pentru titlu în sezoanele următoare. „Nu o să-și revină, problema este Gigi Becali”, spune Cozmin Gușă.

„FCSB nu va putea sa-si revina pentru ca Gigi Becali s-a obisnuit mult prea mult cu acest rol de guru din curtea palatului, adica din curtea proprie, nu mai accepta nici criticile presei, sau oricum le ignora. Mai demult, cand presa il critica pentru implicarea la echipa, in alcatuirea echipei, in schimbarile care se faceau in timpul jocului, mai incerca s-o dea pe dupa cires, sa mai zica una, alta. Acum nu mai are nicio jena si acest fel al lui de a fi mosier pe tarlaua proprie nu va da posibilitatea, si o spun cu regret, FCSB-ului sa se dezvolte pentru ca asta este diferenta specifica. Eu nu pot sa spun ca lotul CFR-ului e mai valoros decat cel al FCSB. In mod sigur, este mai numeros. Acesta a fost un avantaj pentru Dan Petrescu. Dar diferenta specifica este intre felul in care a actionat Nelu Varga si cel in care a facut-o Becali. Varga, cu surprindere si pentru mine, a facut o singura declaratie aseara necomentand si nefacand nimic si neimplicandu-se vreodata in alcatuirea echipei. Noi aflam echipa inainte cu 30 de minute… Am asistat la multe meciuri cu Nelu Varga si cu Vasile Dincu si niciodata nu a dictat schimbari, si au fost meciuri extrem de tensionate. Daca ar fi facut asa ceva, primul de la care ati fi aflat acest lucru ar fi fost Dan Petrescu. Asta este diferenta specifica: la CFR s-a castigat prin disciplina si lasatul profesionistilor, mai buni sau mai rai, sa decida si apoi sa raspunda sau sa castige bani, respectiv modelul FCSB unde, de aici vine si frustrarea fanilor. Fanii s-ar implica si ei in alcatuirea echipei, pe modelul Becali, unii poate chiar ar fi mai priceputi decat el, dar ii enerveaza la culme ca Becali se implica si macina antrenori dupa antrenori, jucatori dupa jucatori. Eu sunt presedinte de Federatie”, a spus Cozmin Gușă, presedintele Federatiei Romane de Judo, intr-un interviu gsp.ro.

„Sportivii de performanta, ei par foarte spectaculosi la TV, in realitate, in viata personala, in viata sportiva de pregatire ei sunt extrem de firavi si felul in care ii administrezi si discuti cu ei poate sa le marcheze nu doar evolutia in urmatorul meci, ci chiar cariera sportiva, ceea ce se intampla la echipe de gen FCSB, din pacate”, a mai atras atentia Gusa.