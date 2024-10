SCANDAL LA FC MUSCELUL CÂMPULUNG: COSTIN GHIȚĂ ANUNȚĂ MĂSURI PENTRU SALVAREA ECHIPEI

Președintele FC Muscelul Câmpulung, Costin Ghiță, dezvăluie planurile de redresare a echipei, cu toate problemele financiare și sportive întâmpinate.

În urma rezultatelor dezamăgitoare ale echipei de fotbal FC Muscelul Câmpulung, președintele clubului, Costin Ghiță, a făcut declarații incendiare cu privire la situația actuală. Într-un interviu exclusiv, Ghiță a recunoscut că echipa se confruntă cu dificultăți financiare și sportive, dar că sunt planuri concrete pentru a remedia situația.

”Un dezastru, ce să mai comentez? Au fost greșeli personale care au dus la aceste rezultate. Dacă luăm meciul care a fost acum la Ungheni, primul gol, o greșeală personală și cei de la Ungheni au intrat în joc, dar nu avem nicio scuză, chiar dacă a fost o greșeală personală. Am jucat 40 de minute cu omul în plus, puteam să egalăm, dar am fost temători. Ce șanse are, în momentul acesta, Muscelul să se salveze de la retrogradare având doar 6 puncte?

Da, sunt puține puncte, dar vedeți că sunt probleme financiare și la alte echipe. Orice victorie sau orice punct adunat în viitorul apropiat ne poate ajuta. Să nu uităm că o să se facă două serii în momentul în care se joacă în play-out. Sunt șanse, depinde și atunci de tragerea la sorți, dar trebuie să adunăm puncte, pentru că dacă nu adunăm puncte, nu o să rezolvăm nimic. O să avem o discuție cu staff-ul, pentru că nu au avut nicio victorie până acum, echipa a suferit ultimele meciuri.

Meciul cu Ungheni a fost un meci mai bun, dar, în urma rezultatului, nu are nimeni nicio scuză. Se vor schimba câteva lucruri, toate la timpul lor… Trebuie spus că salariile sunt la zi și iată că totuși echipa nu merge, sunt jucători tineri, jucători care au jucat la Liga 3. Sunt doar câțiva jucători care au jucat la Liga 2. Vreau să subliniez faptul că sunt mulți jucători care în vară au refuzat să vină la Câmpulung deoarece eram o nouă promovată, nimeni nu ne știa, nimeni nu avea încredere.

Decât să vii la Câmpulung, cum gândesc fotbaliștii, mai bine vii aici, pe lângă București, la un Metaloglobus, la Afumați, chiar dacă salariul a fost mai mic ca la Câmpulung, deoarece contează și viața lor extrasportivă, viața de zi cu zi și au întâietate aceste echipe față de o echipă din provincie. Ne gândim să mai aducem jucători, vedem ce putem rezolva săptămâna aceasta.

Suntem în discuții și cu doi jucători și, de asemenea, urmează și plecări de la echipă tot în această săptămână. Nu este o revoluție, dar trebuie să schimbăm ceva. Trebuie să vadă și acești jucători că nu este de glumă. Trece luna, ei și-au luat banii, dar noi trebuie să tragem un semnal de alarmă în care să vadă că dacă nu vor să treacă peste acest trac pe care l-au luat la liga a doua, trebuie să schimbăm ceva”.

Sursa: Realitatea de Arges