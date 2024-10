FC MUSCELUL CÂMPULUNG, LOCUL 21 ÎN LIGA 2: SITUAȚIA DEZASTRUOASĂ

FC Muscelul Câmpulung ocupă ultimul loc în Liga 2 cu doar 6 puncte și un golaveraj dezastruos.

FC Muscelul Câmpulung se află pe ultimul loc din Liga 2, ocupând poziția a 21-a din 21 de echipe rămase, având doar 6 puncte acumulate în cele 10 partide jucate până acum. Echipa a înregistrat două victorii și opt înfrângeri, prezentând un golaveraj alarmant, cu doar 4 goluri marcate și 27 primite.

În etapa viitoare, muscelenii se vor confrunta cu Unirea Ungheni într-un meci disputat în deplasare. Costin Ghiță, președintele clubului din Câmpulung, a comunicat că momentan nu se ia în considerare schimbarea antrenorului, dar situația echipei este critică.

Costin Ghiță a subliniat: ”E o situație dezastruoasă la Câmpulung. Eram conștienți că va fi o provocare dificilă. Trebuie să avem încredere în jucătorii noștri. Este necesar să schimbăm atitudinea și să ne implicăm mai mult. Acești jucători trebuie să demonstreze pe teren, nu doar în vestiar. Vom avea o discuție, dar antrenorul Bratu are susținerea noastră. Sperăm să obținem puncte, deoarece s-au făcut eforturi și investiții semnificative aici, iar comunitatea nu este foarte numeros în sprijinul echipei noastre. Dacă am fi dispus de un buget mai mare, am putea visa la play-off, dar pentru moment aceasta este realitatea”, a declarat președintele muscelenilor conform liga2.ro.

Sursa: Realitatea de Arges