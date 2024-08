CS MIOVENI, ÎNCURAJĂRI ȘI PROVOCĂRI ÎN LIGA A DOUA

Juniorii aduc succese, transferurile își arată valoarea, obiective clare pentru echipă și speranțe în fața unor meciuri dificile.

În primul meci pot să spun că a fost impactul cu Liga a doua. A fost tracul de debut pentru orice jucător. Dar consider că a fost binevenit, pentru că rezultatele din amicale au arătat atât jucătorilor, cât și staff-ului că unele sunt amicalele, altele sunt lucrurile în meciurile oficiale, așa după cum ați văzut și dvs. În al doilea meci ați văzut scorul, am fost conduși la pauză, dar am reușit să câștigăm, jucătorii și-au dorit, au avut altă atitudine, au arătat că pentru asta au ajuns în Liga a doua, pentru aceste meciuri, pentru a arăta că au valoare de Liga a doua.

Păi, să încep cu juniorii, pentru că ei sunt artizanii acestui rezultat. Avem doi marcatori, doi juniori, pe care i-am adus în această perioadă. Este vorba despre Robert Ene și Darius Ciurea, doi copii foarte buni, care o să aibă un pic de succes anul acesta în campionatul Ligii a doua. Iar cred eu că cel mai bun transfer al nostru este Bogdan Vasile, care, după cum ați văzut, a început să joace, încă nu este 100%, nu este nici măcar la jumătate cu pregătirea, dar spun că în momentul în care Bogdan va fi pregătit, o să vedem o altă imagine atât în ceea ce privește echipa, cât și a lui. Legat de celelalte transferuri, și mă refer la Marius Sanda și Anton Ioniță, ultimul, după cum ați văzut în meciul de Cupă, a fost decisiv, ne-a adus victoria la Zărnești și a fost de bun augur, a arătat că nu a fost adus aici întâmplător. Iar Marius Sanda și-a făcut treaba, a avut câteva greșeli, dar per total a avut un joc bun.

Victoria a fost una chinuită. Așa cum ne-am obișnuit, Zărnești este o echipă bună acasă. Am condus la pauză și cred că pe fondul nostru de relaxare am fost egalați, dar într-un final echipa mai bună a câștigat și a mers mai departe. Am trasat un obiectiv clar, să intrăm în grupele Cupei României. Evitarea retrogradării. Nu avem nicio problemă medicală, sunt toți jucătorii apți, o să mai apară câteva transferuri, două sau trei la număr, în această săptămână sau până la terminarea perioadei de transferuri, dar deocamdată sunt toți jucătorii valizi. Așteptăm meciul de Cupă, de miercuri, cu cei de la Chindia Târgoviște.

Sunt discuții și cu jucători de la Liga I, dar și cu doi jucători din străinătate; să vedem ce se concretizează în această săptămână. Un meci greu, după cum ați văzut și meciul dintre Chindia și cei de la Craiova; un meci greu, Craiova i-a bătut foarte greu pe cei de la Chindia, o echipă bună, spun eu, care, în ciuda problemelor financiare spuse prin presă, e o echipă care vrea să se bată acolo sus în acest an, o echipă cu mai multă experiență decât noi, dar, dacă reușim ca meciul să se joace la Câmpulung, eu zic că o să se egaleze forțele.

Un meci foarte greu, având în vedere că Miercurea-Ciuc este o echipă care a jucat barajul de promovare, o echipă experimentată, care e favorită în acest sezon la primele trei locuri, din punctul meu de vedere. Dar, cum am spus, am încredere în jucătorii mei, am încredere în staff că vom face un meci bun și putem veni cu un rezultat bun de la Miercurea-Ciuc. Situația financiară este stabilă. Din punctul meu de vedere, financiar, stăm ok, suntem stabili, dar așteptăm ajutor din partea oamenilor de afaceri din Câmpulung; orice ajutor ne poate ajuta foarte mult.

Se poate și mai bine. Nu pot spune exact acum, dar o să facem față la Liga a doua, însă, ca de fiecare dată, o să ne mulțumim cu puțin și o să vrem să mergem cât mai sus. Este, cred eu, una dintre cele mai tari campionate din ultimii ani ale Ligii a doua. Vedem foarte clar că sunt echipe de tradiție. Vedem că este Craiova care vrea să promoveze, vedem Voluntari, Miercurea-Ciuc, echipe cu bugete imense față de noi. Dar vă spun că se poate face o treabă bună și putem face o figură frumoasă. La CS Mioveni mă așteptam. Eu am mai spus că CS Mioveni o să facă o figură frumoasă, este o echipă puternică, o echipă cu un președinte care își face treaba. Iar despre FC Argeș pot spune că este principala favorită la promovare în acest an.

Rog oamenii din Câmpulung să vină lângă echipă, să vină să încurajeze echipa, oamenii de afaceri să vină să ajute echipa, pentru că echipa asta are un potențial foarte mare.

Sursa: Realitatea de Arges