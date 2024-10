DEZAMĂGIRE PENTRU SIMONA HALEP LA HONG KONG: ELIMINARE ÎN PRIMUL TUR

Simona Halep, locul 883 WTA, a suferit o înfrângere la Hong Kong Tennis Open, atrăgând critici aspre din partea experților.

Simona Halep (33 de ani, locul 883 WTA), beneficiară unui wildcard, a fost învinsă în primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong de Yue Yuan (26 de ani, 44 WTA) cu 6-3, 6-3. Eliminarea româncei nu a rămas fără ecou. Jurnaliștii americani i-au analizat prestația și au dat un verdict dur: misiunea de a-și recăpăta forma care a consacrat-o este extrem de dificilă. Presa de peste Ocean i-a catalogat prestația drept solidă, dar nespectaculoasă, a atras atenția asupra nenumăratelor greșeli neforțate și a amintit de problemele întâmpinate în ultimii ani, concluzionând că premisele pentru 2025 sunt sumbre.

Chiar dacă a recunoscut că nu este mulțumită de nivelul la care se află, Simona Halep a încercat să vadă partea plină a paharului. Acum urmează o perioadă de pauză, după care se va pregăti pentru startul noului sezon. „A fost mult mai bine decât în meciurile anterioare, așa că iau doar aspectele pozitive. Corpul este obosit, dar este normal pentru că am avut o pauză atât de lungă. E mai bine decât ultima. timpul, așa că o iau ca pe un pozitiv. Programul meu depinde de wild-carduri, nu depinde de mine. Cât despre, extrasezon, vreau doar să muncesc mai mult decât am făcut-o în aceste câteva săptămâni, chiar am nevoie de un corp mai puternic pentru a performa la acest nivel”, a spus sportiva noastră.

