FILARMONICA PITEȘTI GAZDUIEȘTE CONCERTUL CINEMATIC-POP AL LUI LEYAH

Filarmonica Pitești organizează un concert cinematic-pop inedit susținut de artista Leyah, acompaniată de o echipă de șase artiști.

Filarmonica Pitești organizează vineri, 8 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul cinematic-pop susținut de artista Leyah, acompaniată de o echipă de șase artiști care o completează la bas, la tobe și la coarde. Concertul face parte din turneul „Cinestezia”, cu muzica clasică și muzica pop cinematografică, compoziții originale ale artistei, interpretate atât vocal, cât și la pian.

În program sunt piese compuse de artistă: „Carry On”, „Time”, „Yesterday”, „Lovers Game”, „So Far”, „Peace is the only thing we need”, „Fly away”, „I’ll be fineֲ”, „Aura”, „When we’ll get older”, „Save me”, „Ielele”, dar și Karl Jenkins – „Concert Grosso for String Orchestra „Palladio”: I. Allegretto”, Radiohead – „Creep” (orchestrație Leyah).

Concertul este inclus în turneul, în premieră națională, cinematic-pop „Cinestezia”: „un stil unic ce îmbină energia, emoția și dinamica muzicii pop și a celei de film, influențate de muzica clasică, cu un show inedit de arte vizuale”. Acesta a debutat, în 3 octombrie, la Craiova, a continuat la Râmnicu-Vâlcea, Piatra Neamț, Brașov, urmează Ploiești, Pitești, Galați și se va încheia, în 18 noiembrie, la București.

Leyah este fiica dirijorului Modest Cichirdan și a debutat la cinci ani, iar alături de o orchestră simfonică, la 16 ani, la Craiova, sub bagheta tatălui său. Absolventă a Conservatorului din București, a participat la Eurovision, Festivalul „George Enescu” și Romanian Creative Week. Biletele pot fi achiziționate de la casieria instituției și de pe www.bilete.ro, prețul unuia fiind 40 de lei sau 30 de lei, în funcție de categoria locului. Elevii, studenții și pensionarii beneficiază de reducerile aferente.

Sursa: Realitatea de Arges