COMPANIA DE STAT PE CARE MINISTERUL FINANȚELOR O DESFIINȚEAZĂ PENTRU REDUCERI DE COSTURI

Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la desființarea Fondului Român de Contragarantare, iar, până la dizolvare, conducerea va fi redusă de la 10 posturi (directori și Consiliul de Supraveghere) la 4 posturi. În prezent, instituția are 7 membri ai Consiliului de Supraveghere și 3 directori.

Compania are acum șapte membri ai Consiliului de Supraveghere și trei directori. Numărul posturilor din conducere ar urma să fie redus la mai puțin de jumătate, urmând ca cei rămași să asigure conducerea necesară până la dizolvare.

Acționariatul companiei este împărțit, în momentul de faţă, între stat, care deţine 68% din capital, şi Fundația Post-Privatizare, aflată în faliment, care are în posesie 32%, potrivit site-ul Ministerului de Finanțe.

Cu ce se ocupă Fondul Român de Contragarantare

Oficial, instituția financiară este specializată în facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri prin emiterea, în beneficiul antreprenorilor români, a scrisorilor de contragarantare a garanțiilor acordate pentru credite și alte instrumente de finanțare, contribuind, astfel, la funcționarea sustenabilă a pieței financiar-bancare din România. În cadrul unor programe guvernamentale destinate mediului de afaceri sau persoanelor fizice, Fondul administrează plafoanele de garanții de stat alocate finanțărilor respective.

De ce vrea Ministerului de Finanțe să desfiinţeze Fondul de Contragarantare

Măsura reducerii numărul de posturi din conducerea Fondului de Contragarantare, urmată de desființarea acestuia, vine pe fondul asumării de către Guvern a eficientizării companiilor de stat.

Președintele Fondului primește o remunerație de 26.460 lei brut lunar, în timp ce fiecare membru al directoratului încaseză 25.200 lei brut, potrivit sursei citate.

Președintele Consiliului de supraveghere beneficiază de 18.900 lei brut pe lună, iar membrii consiliului de 12.600 lei.

În urma restructurării vor rămâne doar patru persoane – trei membri ai consiliului de administrație și un director care vor asigura pașii necesari pentru finalizarea Fondului de Contragarantare.

„Având în vedere faptul că în cadrul ședinței de guvern din data de 31 iulie 2025 a fost luată decizia demarării procesului de dizolvare al Fondului Român de Contragarantare, principalul obiectiv al organelor de conducere al este finalizarea acestui proces. În acest sens, având in vedere necesitatea adoptării de măsuri care țin de buna administrare a companiilor de stat prin eficientizarea activității acestora, respectiv a reducerii cheltuielilor cu plata indemnizațiilor membrilor organelor de conducere și administrare, nu se justifică o conducere executivă formată din 7 membri ai Consiliului de Supraveghere și 3 in cadrul Directoratului, o conducere formată din 3 membri ai Consiliului de Administrație și un Director fiind suficientă în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru finalizarea procesului de dizolvare”, se arată în documentele Ministerului de Finanțe.