O BĂTRÂNĂ DIN BUZĂU, DEȚINĂTOAREA UNEI COMORI DE UN MILION DE EURO

O bătrână din Buzău deține cea mai mare bucată de chihlimbar din lume, evaluată la un milion de euro.

O bătrână din Buzău a stat de-a lungul a mai multor ani cu o adevărată comoară la ușă. Este vorba despre cea mai mare bucată de chihlimbar din lume. Conform specialiștilor aceasta ar valora în jur de un milion de euro.

În urmă cu zeci de ani, femeia a descoperit un „bolovan” care s-a dovedit a fi cea mai mare pepită de chihlimbar din lume, ajungând la 3,5 kilograme, după cum a constatat un fost director al Muzeului din Buzău.

Bătrâna nu a fost conștientă de comoara care stătea la ușa ei. Nici hoții care i-au intrat în casă și care i-au furat un lănțișor, ignorând „bolovanul”. În 1991, a ajuns în proprietatea statului român, după ce a fost vândută de către o urmașă a acesteia. După ce pepita a intrat în posesia autorităților, o analiză de laborator a confirmat autenticitatea acesteia.

În plus, unicitatea „bolovanului” a fost confirmată și de specialiști de la Muzeul de Istorie din Cracovia, care are o secție dedicată studierii acestei pietre semiprețioase. Analizele făcute de specialiști au mai arătat, de asemenea, pe lângă mărimea record a pepitei și faptul că aceasta are o vechime impresionantă. Mai exact, cercetătorii estimează faptul că ar putea avea între 40 și 70 de milioane de ani.

Sursa: Realitatea de Arges