Europarlamentarul român Dan Motreanu a solicitat Comisiei Europene propunerea unei strategii de combatere a sărăciei în rândul copiilor și garanția accesului egal al acestora la educație.

Am invitat Comisia Europeană să propună o strategie ambițioasă de combatere a sărăciei în rândul copiilor și să se asigure că viitoarea Garanție Europeană pentru copii garantează accesul egal al copiilor la educație, asistență medicală, hrană adecvată și locuințe decente.



În sesiunea plenară a Parlamentului European de la Bruxelles am votat un raport care face referire la aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în cadrul Semestrului european. Semestrul European reprezintă instrumentul prin care Comisia Europeană oferă anual recomandări specifice de reforme tuturor statelor UE. Aceste recomandări au căpătat o importanță deosebită odată cu solicitarea adresată statelor membre pentru Planuri Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR) care să cuprindă reforme și investiții identificate în Semestrul European.



Prin raportul adoptat:



solicităm Comisiei Europene ca Planurile Naționale de Redresare și Reziliența să respecte și să pună în aplicare în mod consecvent Pilonul european al drepturilor sociale, care prevede: egalitatea de șanse, salarii echitabile, salarii minime adecvate, pensii proporționale cu cotizațiile plătite, educație calitate accesibile din punct de vedere financiar, asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate, accesul la locuințe pentru persoanele aflate într-o situație dificilă



invităm Comisia să monitorizeze îndeaproape rapoartele statelor membre privind progresele înregistrate în implementarea PNRR-urilor în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate, convergența socială, investițiile în tineri și copii, egalitatea de gen și egalitatea de șanse pentru toți;



solicităm Comisiei Europene să propună o strategie ambițioasă de combatere a sărăciei în rândul copiilor și să se asigure că viitoarea Garanție europeană pentru copii garantează accesul egal al copiilor la asistență medicală, la educație, la locuințe decente și la nutriție adecvată;



invităm Comisia să se asigure că Garanția UE pentru tineret, al cărei pachet a fost consolidat recent garantează că toți tinerii cu vârsta mai mică de 30 de ani primesc o ofertă de angajare de bună calitate, o ofertă de continuare a învățământului, a educației profesionale sau a formării, sau li se oferă o ucenicie sau un stagiu remunerat în cel mult patru luni de la pierderea locului de muncă sau de la finalizarea educației formale;



am solicitat Comisiei să se asigure că Agenda pentru competențe a UE asigura măsuri de formare profesională de înaltă calitate, accesibile ca preț și inclusivã, garantând recunoașterea transfrontalieră a calificărilor;



am solicitat Comisiei Europene să evalueze tendințele în materie de exod al creierelor din anumite regiuni ale UE și să propună măsuri de sprijin pentru a atenua decalajul în materie de dezvoltare economică și socială provocat de acest fenomen;



am invitat Comisia să prezinte un sistem adecvat și fezabil de (re)asigurare pentru indemnizațiile de șomaj, care să poată susține sistemele naționale atunci când o parte a UE se confruntă cu un șoc economic temporar.- Dan Motreanu