PREȘEDINTELE CS MIOVENI, CLAUDIU COJOCARU, DESPRE SITUAȚIA ECHIPEI: „NE ÎNDRĂGOSTIM DE FOTBAL, NU DE MULȚUMIRI”

Președintele CS Mioveni, Claudiu Cojocaru, a vorbit despre rezultatele echipei, situația financiară și viitoarele meciuri.

Întrebat despre rezultatele negative din campionat care au dus echipa în zona retrogradării, despre următoarele meciuri și despre situația financiară, președintele Claudiu Cojocaru de la CS Mioveni a declarat: „Este adevărat că au fost niște rezultate mai slabe, să zic așa. Am pierdut la Câmpulung, din punctul meu de vedere, neașteptat. Apoi am jucat cu FC Argeș, am reușit să obținem un rezultat pozitiv pentru noi, mai ales că FC Argeș are o echipă mult mai bună decât noi, dar ne-am luptat cu ei. Apoi la Metalul Buzău, chiar dacă scorul pare un pic cam dur, jocul nu a arătat atât de rău pe cât arată scorul. S-au luat două goluri, primele două goluri din poziții suspecte de ofsaid, dar asta nu ne scuză cu nimic că am pierdut jocul de acolo. Apoi, acasă cu Reșița, cred că, după desfășurarea jocului, primele 40 de minute au fost echilibrate, apoi este adevărat că au terminat cu un mic avantaj în prima repriză, iar a doua repriză nimic nu anunța înfrângerea până la eliminarea lui Șerban. Suntem într-o situație puțin mai dificilă, dar sunt sigur că, ușor-ușor, ne vom reveni. Mai trebuie spus că nu avem 6 puncte, ci 8 puncte, pentru că vom reuși să primim punctele înapoi, fiindcă a fost o neînțelegere la comisii și sper să obținem punctele. Am fost depunctați acum două săptămâni pentru neplata unui jucător. A fost o neînțelegere, noi aveam o înțelegere cu jucătorul și acea înțelegere nu a ajuns pe masa comisiei, dar sperăm să țină cont de înțelegerea cu clubul, cu jucătorul și să primim punctele înapoi. Situația financiară nu este una roz, cum, de altfel, în ultima perioadă a fost puțin mai grea, sunt niște restanțe salariale, sunt condiții puțin mai grele de lucru, jucătorii sunt puțin nemulțumiți, dar încercăm și facem toate eforturile să îi mulțumim, ca să ne gândim numai la fotbal. Este o perioadă grea în care, sincer, cred că jucătorilor nu prea le-a stat capul la fotbal, pentru că au avut ceva restanțe financiare. Noi, cei de la club, facem tot posibilul să depunem toate eforturile să redresăm situația. Cu ajutorul autorităților locale și cu ajutorul Consiliului local și al Primăriei, cred că se vor rezolva lucrurile… Urmează jocul unde se câștigă greu, cel de la Dumbrăvița, dar noi sper să facem o surpriză și să dăm tot ce putem din noi să câștigăm”.

Sursa: Realitatea de Arges