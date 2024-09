PREMIERUL MARCEL CIOLACU DEZVĂLUIE NOTELE DE LA BACALAUREAT ȘI LICENȚĂ

Marcel Ciolacu a dezvăluit notele de la Bacalaureat și licență într-un mesaj video pe TikTok.

Premierul Marcel Ciolacu a dezvăluit, marți seară, media de la Bacalaureat și cea de la examenul de licență, după ce în urmă cu o zi, într-o conferință de presă, afirmase că nu își amintește ce notă a luat. El a transmis într-un mesaj video pe TikTok că Bacalaureatul l-a susținut acum 38 de ani, când a terminat liceul și l-a luat cu media 7.03, iar la licență a luat media 9.00.

„Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă și am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu nu am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani”, spune premierul Ciolacu în mesajul video. „L-am luat cu media 7.03. Iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9”, a afirmat el.

Sursa: Realitatea de Arges