Auchan Găvana: Un Nou Concept de Magazin Deschis la Pitești

Lansat anul trecut în Auchan Berceni și premiat cu distincția „Cel mai bun concept de design de magazin” în cadrul The Diplomat – Bucharest Awards Gala, noul concept este accesibil începând de astăzi, 14 august, și pentru piteșteni, în hipermarketul Auchan Găvana. Acesta oferă consumatorilor un design nou, modern, servicii și game extinse și specializate, structurate sub formă de universuri de specialist alimentar și nealimentar. Cu prețuri mici și o experiență plăcută la cumpărare, cu un puternic accent pe un comerț responsabil și producători locali, Auchan Găvana este al doilea magazin al rețelei remodelat sub acest concept, după Auchan Berceni din București. Astfel, Auchan continuă investițiile în dezvoltarea rețelei de magazine și îmbunătățirea modelului de hipermarket, urmând ca, pe termen lung, să implementeze acest concept, treptat, și în celelalte hipermarketuri din țară. Cu o suprafață de vânzare de 7.300 mp și o gamă formată din aproximativ 50.000 de produse, hipermarketul Auchan Găvana a fost reamenajat oferind clienților un spațiu modern, facil de parcurs și confortabil la cumpărături.

Game extinse, universuri specializate și un accent deosebit acordat produselor românești. Printre principalele noutăți aduse în hipermarket se numără o vizibilitate mai puternică acordată produselor românești, clienții având posibilitatea de a afla proveniența și povestea producătorilor de filiere Auchan prin afișele dedicate expuse la raft în dreptul produselor furnizate. Până în prezent, Auchan a dezvoltat peste 85 de produse în filiera Auchan, parteneriate pe termen lung prin care obține produse cu trasabilitate controlată de la sămânță până la raft. De altfel, peste 90% dintre produsele alimentare din Auchan provin de la societăți din România, iar retailerul a încheiat parteneriate cu producători români, atât la nivel ultralocal, cât și național.

În noul concept de magazin, au fost integrate vitrine cu servire asistată pentru toate produsele proaspete (pește, carne, mezeluri, brânzeturi, măsline, gastro), cu scopul de a ușura alegerea clienților. Pentru o selecție mai facilă și rapidă a produselor necesare, a fost construită și „Zona de sănătate”, de unde clienții pot alege cu ușurință dintr-o gamă variată de produse bio și pentru diete speciale, precum produse fără gluten, zahăr sau sare. Magazinul păstrează în continuare zonele proprii de producție, respectiv Brutărie, Cofetărie, Gastro, iar zona de servit masa a fost extinsă și modernizată, pentru ca fiecare client să poată savura, zilnic, într-un ambient plăcut preparate proaspete pregătite de bucătarii Auchan.

Un alt factor important din cadrul noului concept îl reprezintă zona „Crama Mea”, categorie în care Auchan propune o selecție amplă de vinuri de la crame românești, acoperind atât categoria premium, cât și cea mai accesibilă. Piteștenii vor regăsi aici și „Selecțiile Auchan”, un segment ce cuprinde un sortiment de vinuri special alese, dar și multe alte tipuri de băuturi alcoolice, totul într-un spațiu modern, cu o puternică componentă de informare și educare.

Sursa: Realitatea de Arges