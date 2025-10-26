CEI MAI IMPORTANȚI LIDERI, LA SLUJBA DE LA CATEDRALA NAȚIONALĂ

De către

Sfințirea Catedralei Neamului marchează cel mai important moment așteptat de ani de toată lumea ortodoxă! Altarul credinței românești își deschide astăzi porțile, iar la ceremonie vor participa cei mai importanți oficiali.

2500 de invitați vor fi prezenți la slujba de sfințire in interior, printre care președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și inclusiv oaspeți internaționali.

În această zi sunt dispuse măsuri de securitate fără precedent, asigurate de sute de forțe de ordine.

Peste 2.000 de invitați la slujba de sfințire a catedralei

IMAGINI EXCLUSIVE AICI

Ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului reunește o parte semnificativă din elita politică a României. Printre participanți se numără președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, dar și numeroși miniștri, foști șefi de stat și reprezentanți ai autorităților centrale.

De asemenea, au sosit oaspeți internaționali din țări ortodoxe, alături de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Patriarhiei Ecumenice.

De la primele ore ale dimineții, oficialii și invitații de rang înalt au început să sosească la Catedrala Mântuirii Neamului, fiind întâmpinați de organizatori și de înalți ierarhi ai Bisericii.

Liderul AUR, George Simion, a ajuns printre primii, oprindu-se să discute și să se roage în interiorul Catedralei.

Familia Regală, Principesa Margareta și Radu Duda, au sosit la eveniment.

La ceremonie și-au făcut apariția și: Lia Olguța Vasilescu, primărița municipiului Craiova, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, Simona Bucura-Oprescu

Ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din România, dar și ministrul Apărării – Ionuț Moșteanu și Ludovic Orban, fostul prim-ministru al României.

Ulterior au sosit și premierul Ilie Bolojan, șeful DSU, Raed Arafat, ministrul Muncii – Florin Manole, fostul prim-ministru – Marcel Ciolacu și senatorul – Paul Stănescu, dar și familia Regală, fosta prim-ministru al României, Viorica Dăncilă și președintele Camerei Deputaților – Sorin Grindeanu.

Președinta Moldovei, Maia Sandu este și ea prezentă în cadrul ceremoniei, dar și Membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României, Victor Ponta.

IMAGINI EXCLUSIVE AICI