CS MIOVENI ÎNFRÂNGE VIITORUL PANDURII TG JIU 2-0

CS Mioveni a marcat de două ori cu Viitorul Pandurii Tg Jiu, fiind a doua victorie din campionat și prima la diferență mai mare de un gol. Cele două goluri nu au fost întâmplător marcate, ci după o săptămână în care tehnicianul Alin Chița a făcut antrenamente speciale cu elevii săi.

”Toată săptămâna trecută am lucrat la faza defensivă, asta am făcut! Trebuie să tratăm cu respect ocaziile create! Nu mă gândesc la ce înseamnă viitor, trebuie să savurăm această victorie. Am dat goluri, nu am încasat gol, iar jucătorii au moral bun. Urmează pauza competițională, trebuie să punem la punct ce nu ne-a ieșit bine ofensiv, dar important e că echipa a câștigat, jucătorii au dat dovadă de caracter.

Jos pălăria! Am avut probleme la finalizare, dar acum a fost ceva mai bine. Pe mine mă interesează să câștig, indiferent de rezultat. Trebuie să adunăm puncte! Dacă vom da goluri multe, cu atât mai bine, dar importante pentru mine sunt punctele”, au fost cuvintele lui Alin Chița, după a doua victorie cu CS Mioveni.

Sursa: Realitatea de Arges