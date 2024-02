Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Coldea, la Untold Dubai. Sergiu Diacomatu, implicat în incident, dezvăluiri la Realitatea Plus

Bossul statului paralel, nimeni altul decât Florian Coldea, a fost surprins în lojă la UNTOLD Dubai. Spiritele s-au încins, și o bătaie în toată regula s-a iscat din care generalul a ieșit destul de șifonat. Sergiu Diacomatu, cel care a fost implicat în incident, a intervenit la Realitatea Plus pentru a da informații suplimentare, dar și a dezvăluit cunoștiințele sale despre sforile pe care continuă să le tragă Florian Coldea.

Într-una din lojele de la UNTOLD Dubai, nimeni altul decât generalul statului paralel Florian Coldea a avut o ieșire cel puțin necontrolată! Întâmplarea a făcut ca în preajmă să se afle și Sergiu Diacomatu, un apropiat al lui Dorin Cocoș, care, odată ce l-a zărit pe bossul Serviciilor, și-ar fi adus aminte de dosarele pe care Coldea i le-a făcut, a văzut negru în fața ochilor, iar lucrurile au degenerat rapid.

Fostul adjunct SRI și-a început seara relaxat, purtând discuții îndelungate cu Codin Maticiuc, aflat și el la petrecerea de lux cu zeci de milionari din România. Alături de Coldea a petrecut și Marina Pandarof șefa rețelei care procura cocaina pentru VIP-urile din Capitală. Mai mult, potrivit anchetei, la acea vreme, Coldea a scăpat-o pe Marina de ghearele procurorilor. Alături de Coldea mai apare în poze și Ovidiu Toma, unul dintre cei mai bogați români care deține criptomonede.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Sergiu Diacomatu a povestit cum a decurs incidentul:

Realitatea Plus: Ce s-a intamplat aseara?

Sergiu Diacomatu: Ce sa se intample, un eveniment cum e intampla la multe dintre festivalurile de muzica, intre tineri, stiti cum e. E vorba de varsta.

Realitatea Plus: Este vorba și despre pensionari

Sergiu Diacomatu: Acuma este problema statulu roman ca ii scoate la pensie pe acesti domni la niste varste foarte fragede, dar eu il consider tanar pe domnul de care spuneti.

Realitatea Plus: Ati varsat bautura pe domnul Coldea?

Sergiu Diacomatu: Eu ma astept de la statul roman la ce e mai rau. Sa nu ne trezim cu o adeverinta ca dansul era in misiune la Utold Dubai si sa ne trezim ca e ultraj si el de fapt urmarea ceva acolo.

Realitatea Plus: E pensionar special

Sergiu Diacomatu: E pensionar special, dar stiti cum e, il pot reincadra a doua zi, nu ma astept la nimic bun. Ce sa va spun. Inteleg ca un pahar i s-a varsat in cap. Nu a fost nimic premeditat, s-a intamplat din greseala. Dansul era acolo intr-un anturaj de tineri.

Realitatea Plus: V-ati cerut scuze?

Sergiu Diacomatu: Nu neaparat mi-am cerut scuze pentru ca era muzica foarte tare si in muzica aceea e mai greu sa te auzi. Dansul era pe o treapta mai jos decat masa la care ma aflam eu.

Cozmin Gușă: Sa fie primit paharul asta in capul lui Coldea. Eu mi-am exprimat invidia ca toata lumea se intalneste cu Coldea si eu nu am norocul asta de 13-14 ani sa il intalnesc eu sa il disciplinez. Informatia lui Sergiu Diacomatu, dincolo de pahar sau de ce a fost acolo. Noi il avem pe fostul prim adjunct al SRI, cercul operativ, al celui mai important serviciu de informatii amestecat cu agregatorii dovediti de trafic de stupefiante, de trafic de carne vie, cu oameni de o factura indoielnica, care la randul lor au fost depistati ca de multe ori ca fiind consumatori de droguri, nu ma refer neapărat la Codin Maticiuc, care era langa Coldea acolo, intr-un festival patronat de cineva care ar fi trebuit sa vina sa fie audiat in Romania pentru presupuse acte de pedofilie dovedite cu imagini, dovedite cu marturii, dar care a fost pastrat, si revin la ce a zis Sergiu Diacomatu mai devreme, in Dubai, ca intr-un soi de misiune operativa.

Si eu pariez pe faptul ca, spre exemplu, Coldea, de frica puscariei pentru faptele sale, accepta sa joace rolul de politist rau in diverse misiuni operative pentru ca niciodata un securist de rangul lui nu iese la pensie si atunci cand este apelat sau amenintat revine in dispozitiv.

Ramane informatia senzaționala foiarte dubioasa si dureroasa pentru statul roman, ca acest Coldea gireaza festivalul Untold Dubai patronat de catre asemenea oameni. S-a dus acolo probabil la misiune operativa.

Sergiu Diacomatu: Dincolo de episodul cu paharul, vreau sa atrag atentia asupra unui fapt. In calitatea a fost dansul nu stiu daca isi avea locul acolo, pe de o parte, pe de alta parte eu as sfatui statul roman ca multe lucruri au trecut prin mana acestui domn in ultimii ani si toata lumea tremura si e inspaimantata la auzul numelui lui și asta pot sa va spun din mediile informale ale societatii si ale societatii bucurestene, toata lumea tremura de frica cand aude numele acestui domn. Eu pot sa spun ca nu este atat de curajos pe cat se marketeaza, și transmit o invitatie domnilor procurori ca ar putea sa il si invite la un moment dat si vor avea multe surprize, la cat de curajos este va spune multe lucruri care s-au intamplat in Romania in ultimii ani.

Realitatea Plus: Dincolo de functia pe care a detinut-o, cu cine mai era la masa?

Sergiu Diacomatu: Inteleg ca erau niste personaje din preajma Clujului, erau niste domni care au fost foarte recalcitranti dupa ce s-a intamplat episodul respectiv, nu-i cunosteam

Realitatea Plus: V-au amenintat?

Sergiu Diacomatu: Da, au incercat, intr-un fel sau altul, dar acolo, apropo de violenta, este toleranta zero din partea statului Emirtatelor Arabe Unite, deci nu cred ca ar fi indraznit, dar au incercat, ca sa zic asa, sa o dea intr-o rafuiala de asta de mardeiasi. Dar nu a fost cazul, au intervenit si prieteni de-ai mei, si forte de ordine si lucrurile s-au calmat foarte repede, cel putin din partea lor.

Realitatea Plus: Cine erau baietii aia?

Sergiu Diacomatu: Habar n-am, inteleg ca de prin zona Clujului

Cozmin Gusa: Oameni de afaceri care au dobandit averi si contracte cu statul in baza interventiilor lui Coldea in momentele in care conducea SRI-ul. A fost cea mai fragranta interventie a SRI-ui in mediul de privat business, unii arestati, altii promovati. Cei care au fost cu Coldea sunt genul de parveniti care in ultimii 5-7 ani au divortat, si-au luat neveste mai tinere, si-au facut operatii estetice. Ei se subordoneaza sefului informal al grupului de la Cluj, care este Coldea. Lui i se subordooneaza si unii care nu au fost prezenti acolo pentru ca nu le mai permite varsta, ca sunt sexagenari, de tip VAsile Dancu, Ioan Rus, Ovidiu Turcu, din generatia oamenilor de peste 50 de ani. Sunt noii campioni regionali, acoperitii lui Coldea, fostii acoperiti ai SRI-ului, desfasoara in continuare afaceri cu statul pentru ca ii protejeaza acest Coldea. De aceea au fost atat de curajosi, cum zicea Sergiu Diacomatu, sa sara la batate la Dubai, unde toleranta este zero, te trezesti legat rapid la cel mai mic semn de violenta, dar, nu-i asa, daca seful lor e Coldea, au zis ca toata lumea este a lor, neintelegand de fapt cat de slab este pe fond acest Coldea, care nu se ocupa cu luptele, el se ocupa cu santajele, de cand e lumea.

Ginerele lui Ioan Niculae – partener oficial la UNTOLD Dubai. Tovarăș de masă cu Coldea!