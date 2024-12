CE PLANURI ARE CĂLIN GEORGESCU CU ROMÂNIA. DEZVĂLUIRI INCENDIARE ÎN EMISIUNEA ANCĂI ALEXANDRESCU LA CULISELE STATULUI PARALEL: ”VOI PUNE POPORUL ȘI ȚARA PE PRIMUL LOC”

Călin Georgescu a venit să dezmintă informațiile false aduse în ultima vreme și să spună adevărul despre candidatura sa la prezidențiale, exclusiv la Realitatea PLUS.

Călin Georgescu, un nume controversat pe scena politică românească, a făcut declarații incendiare în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu. Fostul candidat la prezidențiale a clarificat speculațiile recente și a expus viziunea sa pentru viitorul României, promițând să plaseze interesul național pe primul loc.

Călin Georgescu, invitat la Culisele Statului Paralel

„Dreptatea lor nu coincide cu dreptatea lui Dumnezeu. Pe 1 decembrie nu a mai fost despre „Deșteaptă-te române”, ci trăim deșteptarea. Panica nu aduce nimic, vedeți, minciuna se grăbește. Poporul român are răbdare. Lucrurile vor merge spre bine pentru că Dumnezeu nu lasă acest popor din mână. De aceea, vă rog să stați în case, să stați cu familiile, nu le răspundeți agresiunilor. Poporul român își dorește libertate. Ei au atacat familia mea, nu vorbesc doar de familia mea mică, ci de întreg poporul român. Sunt numai invenții, mai au să zică că am fost la Dallas când a murit Kennedy! Nu există dorința de a scoate România din UE și NATO, există dorința de a negocia bunăstarea țării. Vom sta în picioare, nu în genunchi. Nu stăm în genunchi în fața nimănui. Voi apăra țara cum au apărat-o strămoșii mei. Partidul meu este poporul român, am zis-o și o repet. Voi dialoga permanent cu poporul ca să înțeleagă toată lumea că vorbim despre binele nostru comun. Nimeni nu se aștepta ca poporul român să înlocuiască partidele politice.”, a declarat Călin Georgescu exclusiv la Realitatea PLUS.

Declarațiile sale au stârnit reacții diverse, iar viziunea sa pentru viitorul țării continuă să fie un subiect intens dezbătut pe scena politică și în societatea civilă.

Sursa: Newsinn