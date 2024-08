ION ȚIRIAC OFERĂ MAȘINI SPORTIVILOR ROMÂNI MEDALIAȚI OLIMPICI LA PARIS

Ion Țiriac premiază sportivii români medaliați la JO de la Paris cu mașini Hyundai Ioniq 5 personalizate.

Ion Țiriac s-a ținut de cuvânt și a oferit drept premiu câte o mașină fiecărui sportiv român care a câștigat o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. În cadrul evenimentului, Ţiriac a declarat: „Suntem aici să plătim tributul pe care îl avem, răsplata şi respectul acestor oameni care la Paris, în sfârşit, ne-au dat o rază de soare, ne-au arătat că poate suntem pe drumul bun, că poate încet, încet ne recâştigăm ceea ce am avut întotdeauna. Poate ne câştigăm înapoi copilul, să lase tableta şi să facă altceva, dacă părinţii au ceva în cap și poate ajungem din nou unde am fost. Ați făcut foarte mult, ați făcut mult mai mult decât credeam. Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră, eu, Ţiriac, familia Ţiriac sau fundația, am încercat să facem și noi ceva. Eu vă mulțumesc încă o dată, sper să avem un viitor destul de strălucit”.

Omul de afaceri Ion Țiriac a păstrat un autoturism în colecția sa, același model primit de sportivi, Hyundai Ioniq 5, și i-a rugat pe aceștia să îl semneze. „O să păstrez această mașină în muzeu și vreau să vă rog să mi-o semnați și mie, fiecare are locul lui. Sunt cam o mie de vizitatori pe săptămână și copii care vin să viziteze muzeul și trebuie să vadă și ei ce a însemnat România la Paris 2024”, a adăugat Ţiriac.

Printre medaliații olimpici care au primit mașini din partea omului de afaceri s-a aflat și gimnasta Sabrina Maneca-Voinea, clasată pe locul 4 în finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mașinile primite de sportivi sunt marca Hyundai Ioniq 5 și au numerele de înmatriculare personalizate cu numele acestora, pe uși fiind inscripționate performanțele acestora. Sportivii care au câștigat două medalii olimpice la Paris au primit două autoturisme din partea lui Ion Țiriac.

România a cucerit nouă medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, trei de aur, patru de argint și două de bronz. Aur au câștigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea și Marian Enache la dublu vâsle masculin și echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș, Victoria Ștefania Petreanu), argintul a fost obținut de Ancuța Bodnar și Simona Radiș la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie ușoară, precum și de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber și de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol.

