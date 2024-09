EXPLOZIILE PAGERELOR DIN LIBAN RIDICĂ ÎNGRIJORĂRI PRIVIND SIGURANȚA TELEFOANELOR MOBILE

Exploziile în serie ale unor pagere au ucis marţi în Liban nouă oameni şi au rănit aproape 3000, stârnind îngrijorări legate de siguranța telefoanelor mobile.

Exploziile în serie ale unor pagere au ucis marţi în Liban nouă oameni şi au rănit aproape 3000, multe din victime fiind luptători din gruparea şiită Hezbollah, apropiată de Iran, au pus pe jar internetul. Incidentele au stârnit o serie de întrebări legate de siguranța dispozitivelor electronice de utilizare comună, precum telefoanele mobile. În contextul în care aceste tehnologii sunt omniprezente și utilizate de milioane de oameni, îngrijorările cu privire la posibilele atacuri asupra acestora au crescut exponențial.

Pentru a aduce claritate în această situație alarmantă, Realitatea Plus l-a invitat pe fizicianul Cristian Presură, un expert recunoscut în domeniul tehnologiei și al fizicii, să ofere o analiză detaliată a riscurilor asociate cu telefoanele mobile și la posibilitatea unui astfel de atac. Într-o eră în care tehnologia avansează rapid și incertitudinea cibernetică este tot mai prezentă, este esențial să înțelegem mai bine cum funcționează aceste dispozitive și ce măsuri putem lua pentru a ne proteja.

Realitatea Plus: Avem motive sa ne facem griji in momentul in care detinem un telefon mobil?

Cristian Presura: O grija trebuie sa ne facem, sa nu stam prea mult pe el. Pe de alta parte, nu trebuie sa ne facem niciun fel de grija ca cineva ar putea prelua controlul si ar putea exploda bateria din telefon in asa fel incat noi sa fim raniti sau Doamne fereste, sa murim.

