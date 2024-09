DOUĂ FAMILII DIN BUCUREȘTI AU CONSTRUIT UN „CUIB DE LA SAT” CARE A DEVENIT VIRAL PE INTERNET

Două familii, Andreea și Petro, economiști, au creat un spațiu unic în armonie cu mediul într-un sat din Prahova, impresionând mulți oameni.

Doi soți din București, Andreea și Petro, economiști, au construit „Cuibul de la sat”, după ce au finalizat, în aceeași curte, alte trei căsuțe tradiționale inedite, la fel de apreciate în mediul online.

Este vorba despre „căsuța din copac”, construită într-un sat din Prahova, ale cărei fotografii au ajuns virale pe internet, potrivit celor de la Antena 3. În 2016, atunci când au început prima construcție, cei doi nu ştiau că vor ajunge să creeze un spațiu unic, în armonie cu mediul, care va impresiona mulți oameni.

„În 2016 am construit prima casă în Bertea, pentru noi, iar construcția și amenajarea au durat aproximativ 6 luni. Am construit-o cu cu scopul de a veni în weekend cu copiii și de a sta cu ei la aer curat, dar invitând prieteni la casă, ne-am dat seama că le place mult locul și ne-am gândit să oferim și altora ocazia să se bucure de sat. Următoarele case, „Mândra Ioana”, „Radu Dragu” și „Blânda Marie” au fost construite în aproximativ un an de zile.

Două dintre case au numele copiilor noștri, Ioana si Radu, iar la a treia casă, numele vine de la bunicile noastre: Maria” – a povestit Andreea pentru Antena 3.

