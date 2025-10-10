CASA ALBĂ, FOC ȘI PARĂ CĂ TRUMP NU A CĂȘTIGAT PREMIUL NOBEL PENTRU PACE

Casa Albă a reacționat vehement după ce Comitetul Nobel a decis să îi acorde Premiul pentru Pace liderului opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, în loc să îl răsplătească pe fostul președinte american Donald Trump.

„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X.

„Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a mai completat el.

Decizia Comitetului Nobel norvegian fost Maria Corina Machado, anunțată public drept laureata pentru anul 2025, conform agențiilor internaționale. Deși Donald Trump figura printre potențialii candidați, Comitetul nu i-a acordat distincția.

Printre candidații menționați anul acesta s-au regăsit organizații precum Curtea Penală Internațională, Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA) și comisarul său general, Philippe Lazzarini, potrivit Agerpres.

Structura Comitetului Nobel pentru Pace include cinci membri desemnați de parlamentul norvegian (Stortinget) pentru mandate de șase ani, iar ceremonia decernării are loc la Oslo – spre deosebire de celelalte categorii, care sunt celebrater la Stockholm.

Cine este Maria Corina Machado?

Născută pe 7 octombrie 1967, Maria Corina Machado Parisca este inginer industrial și politiciană din Venezuela, lider al opoziției în țara sa. Ea a făcut parte din Adunarea Națională a Venezuelei între 2011 și 2014.

În 2002, Machado a fost cofondatoare a mișcării Súmate, implicată în monitorizarea procesului electoral, alături de Alejandro Plaz. În prezent, este coordonatoarea partidului Vente Venezuela. În 2018 a fost inclusă în clasamentul celor 100 de femei remarcabile realizat de BBC, iar în 2025 revista Time a listat-o printre cele mai influente 100 de persoane la nivel global. Guvernul condus de Nicolás Maduro i-a interzis să părăsească teritoriul venezuelean.

Machado a candidat la prezidențialele venezuelene din 2012, dar a fost învinsă în alegerile primare de Henrique Capriles. În timpul protestelor din 2014 a fost una dintre figurile cheie ale contestării guvernului Maduro. În 2019, în contextul crizei politice, a anunțat că va intra din nou în cursa prezidențială dacă Juan Guaidó, președinte interimar contestat, va reuși organizarea de alegeri – însă planul nu a dat roade.