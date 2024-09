LANSARE PROIECT: CARAVANA „REDESCOPERĂ OINA” ÎN ARGEȘ

Miercuri, 4 septembrie, a fost lansat proiectul Caravana „Redescoperă Oina” în Argeș, finanțat de Consiliul Județean.

Miercuri, 4 septembrie, a fost lansat proiectul Caravana „Redescoperă Oina”, în care Consiliul Județean Argeș este finanțator. La eveniment au fost de față Nicolae Dobre, președintele Federației Române de Oină, Adrian Bughiu, vicepreședinte al Consiliului Județean, Ciprian Țurlea, viceprimarul orașului Mioveni, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Argeș, precum și Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean. Evenimentul a fost urmat de o demonstrație a echipelor Clubul Sportiv Star Mioveni. Proiectul, derulat de federația de resort, în parteneriat cu Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean și Școala Gimnazială „George Topârceanu” Mioveni, este menit să readucă sportul național al României, oina, în mediul școlar din Argeș. Pentru început, Caravana „Redescoperă Oina” implică profesori de educație fizică și sport din 16 localități din Argeș. În cadrul proiectului, ei vor participa la un curs de inițiere în oină, unde vor învăța regulile și tehnicile necesare pentru a preda acest sport. De asemenea, vor primi materiale sportive, regulamente și ghiduri de tactică și metodică specifice oinei – se arată într-un comunicat de presă al C.J. Argeș. Apoi se va trece la popularizarea oinei în rândul elevilor. Vor fi instruiți 128 de elevi, care prin interacțiunile lor cu alți colegi și prin jocurile practicate în localitățile lor, vor contribui la creșterea rapidă a popularității acestui sport național. După finalizarea cursului de inițiere, atât profesorii, cât și elevii vor participa la o competiție de oină, numită „Cupa Argeș”.

„Avem o colaborare veche, reciproc avantajoasă. Nu aveam cum să nu răspundem pozitiv în condițiile în care oina este sportul nostru național și prima atestare documentară a practicării acestui sport este tot în Argeș, la Țițești. Am mai colaborat și în trecut pe diverse proiecte și cu siguranță vom mai colabora pentru că vedem potențialul pentru acest proiect și cred că promovarea lui ar putea însemna și o alternativă pentru copiii noștri. Având în vedere și implicarea din Mioveni pe zona sportivă vă asigur și de toată deschiderea din partea Consiliului Județean” – a spus vicele Adrian Bughiu. „Foarte multe cluburi, foarte mulți antrenori de oină au plecat din Câmpulung, din Argeș. Am purtat mai multe discuții pe tema acestui proiect și mă bucur că avem, iată, o echipă în Consiliul Județean Argeș, care este și finanțator, în orașul Mioveni, în profesorii de sport din Argeș. Vom continua să sprijinim Clubul Sportiv Star Mioveni pentru a continua performanța deosebită care există” – a declarat Nicolae Dobre, președinte Federația Română de Oină. „Vom avea 16 localități, sperând ca pe viitor să putem coopta toate localitățile din județ. În prima fază vor fi instruiți 128 de elevi. Sunt convins că vom primi în continuare sprijinul autorităților locale și vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Adrian Bughiu, fără a cărui implicare nu cred că am fi primit fondurile necesare” – a spus Dumitru Voiculescu, membru în echipa de implementare a proiectului. „Fără profesorii de sport nu cred că se poate face nimic. Felicit autoritățile locale și Consiliul Județean pentru implicare și sunt convins că împreună vom reuși să promovăm această frumoasă ramură a sportului românesc” – Gheorghe Georgescu, Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Consiliul Județean Argeș a finanțat acest proiect cu 41.328 lei, iar Federația de specialitate a alocat 42.000 lei.

Sursa: Realitatea de Arges