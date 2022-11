Capcane de colectare a deșeurilor, amplasate pe trei râuri din Romania. În urma voturilor de pe Facebook, cele trei râuri câștigătoare sunt: Argeș, Mureș și Jiu.

Cele mai votate trei râuri vor fi curățate cu ajutorul un sistem plutitor care strânge gunoaiele și care funcționează pe râurile din Olanda și Belgia.

Cele trei râuri au fost alese în urma unei campanii pe Facebook, care avea ca obiectiv curățarea a trei râuri dintre: Mureș, Jiu, Olt, Crișul Alb, Crișul Negru, Siret și Argeș.

Dispozitivele de colectare sunt de tip “log boom”, ancorate de tarmuri, vor pluti pe apa si vor retine plasticul, pet-urile, gunoaiele care din păcate sunt aruncate pe apă.

Pe râul Arges capcana este montata in dreptul localitatii Bascov, pe Mures, la intrarea in Reghin si pe Jiu, in Rovinari.