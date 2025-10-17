CÂND VOM SIMȚI CU ADEVĂRAT SCUMPIRILE?

Avertisment sumbru de la Consiliul Fiscal! Experții susțin că românii vor resimți adevăratul impact al austerității anul viitor atunci când puterea de cumpărare se va prăbuși! Guvernul vrea să mențină înghețate veniturile, iar măsurile nu au efectul dorit pentru că economia stagnează.

Președintele Consiliului Fiscal avertizează că adevăratul impact al noilor măsuri fiscale adoptate în acest an se va resimți abia anul viitor. În prezent, efectele sunt limitate, întrucât modificările au intrat în vigoare doar pentru ultimele luni din 2025, însă 2026 va aduce consecințe mai vizibile, în special din cauza creșterii taxei pe valoarea adăugată.

Șeful instituției explică faptul că majorarea TVA lovește în toți românii fără excepție, iar analiștii nu exclud ca nivelul acestei taxe să urce și mai mult, până la 22% sau chiar 24%, dacă situația bugetară o va impune.

Creșterea TVA și înghețarea veniturilor, o combinație care apasă asupra economiei

Anul viitor se anunță unul complicat pentru economie. Pe lângă creșterea TVA, guvernul a decis să mențină înghețate pensiile și salariile bugetarilor, ceea ce va reduce și mai mult veniturile reale ale populației. Consiliul Fiscal anticipează o încetinire vizibilă a economiei, cu o creștere estimată între 0% și 1%. Aceleași estimări au fost confirmate și de instituțiile financiare internaționale, care au ajustat prognozele și se așteaptă ca economia României să stagneze în perioada următoare.

Creștere economică aproape de zero

Daniel Dăianu estimează că economia României va înregistra anul acesta o creștere situată între 0 și 1%. „Am văzut economistul şef de la o bancă mare din România care vorbeşte de creştere negativă şi în acest an şi în anul viitor. (…) Oricum, nu va fi o creştere spectaculoasă dacă va fi. Nu are cum. Vom fi cu o creştere în anul acesta între 0 şi 1%. Şi anul viitor este de văzut dacă va fi mai mare decât în anul acesta”, a spus președintele Consiliului Fiscal în cadrul unui eveniment. Dăianu a subliniat însă că nu se așteaptă la o recesiune profundă care să genereze efecte în lanț. Totuși, și el, și alți economiști avertizează că relansarea economică este departe, iar perspectivele pentru 2026 nu indică o accelerare semnificativă.

Situația bugetară, tensionată

Șeful Consiliului Fiscal a descris contextul bugetar actual drept „dificil”, arătând că unele declarații publice ale miniștrilor, privind lipsa banilor pentru salarii și pensii, au reflectat o realitate dură. „Aceste ieşiri publice au exprimat o realitate dură a execuţiei bugetare şi a fost nevoie de o suplimentare a unor cheltuieli”, a afirmat Dăianu. El a mai adăugat că, în pofida percepțiilor, rectificarea bugetară nu este una pozitivă: „Nu este o rectificare pozitivă. Nu se înţelege. Rectificarea este negativă pentru că în acest an, dacă nu s-ar fi adoptat aceste măsuri, deficitul s-ar fi îndreptat către un nivel apropiat de cel de anul trecut”.

Simion: Toate prețurile s-au dublat, iar Bolojan se împrumută doar pentru a da bine în fața FMI și a Comisiei Europene

Deficitul și efectele inflației

Dăianu a explicat că deficitul bugetar s-ar fi apropiat de nivelul înregistrat anul trecut dacă nu erau luate măsurile fiscale actuale. În opinia sa, aceste ajustări dureroase sunt motivul pentru care economia „gâfâie”, iar populația resimte presiunea fiscală direct în consumul zilnic. „Şi de ce cetăţenii suferă? Pentru că TVA-ul muşcă din puterea de cumpărare a oamenilor, fără discriminare”, a declarat președintele Consiliului Fiscal. El a amintit și ținta de deficit de 8,4%, pe care a descris-o ca fiind expresia distanței dintre nivelul estimat anterior, de circa 9%, și execuția bugetară actuală.

Prognoze revizuite și perspective pentru 2026

Instituțiile internaționale au revizuit în jos estimările privind evoluția economiei românești, anticipând o stagnare. Consiliul Fiscal estimează, de asemenea, o creștere economică situată între 0 și 1%, ceea ce ar putea fi un semnal al încetinirii generale. Dăianu a avertizat că anul 2026 va fi momentul în care efectele complete ale măsurilor fiscale vor deveni vizibile: „Grosul ajustării va fi în 2026, pentru că vom avea atunci impactul anualizat al creşterii taxelor şi impozitelor. Va fi taxa prin inflaţie, din nou”. Aceste previziuni conturează un peisaj economic în care ajustările fiscale și stagnarea vor continua să influențeze direct nivelul de trai al românilor.