CĂLIN GEORGESCU SE PREZINTĂ LA SEMNAREA CONTROLULUI JUDICIAR. MOBILIZARE DE AMPLOARE A ROMÂNILOR

Marțea trecută, judecătorii au decis prelungirea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, fără ca în dosar să fie prezentate argumente noi. De altfel, după cum a arătat Realitatea Plus, pentru decizia recentă au fost copiate pasaje din motivarea inițială.

Decizia a fost din nou contestată, iar judecătorii de la Tribunalul București au programat pentru 30 octombrie ședința în care vor analiza dacă se menține sau nu măsura preventivă.

Între timp, toate condițiile din controlul judiciar trebuie respectate. În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicții, printre care aceea de a părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare.

În dosarele penale ce se află pe rolul instanței și în cercetare la parchet sunt presiuni asupra acestora. În dosarele de la parchet sunt acuzații nesusținute de probe concrete, iar în al doilea dosar penal nici nu a fost stabilit un prim termen de judecată.