CĂLIN GEORGESCU, MESAJ DE ADEVĂRAT LIDER AL POPORULUI: NU MĂ CONSIDER UN OM POLITIC, CI UN OM AL CREDINȚEI! – VIDEO

Candidatul interzis de sistem crede că românii îl susțin pentru că este un om al credinței, nu un om politic. Georgescu a îndeplinit, marți, formalitatea semnării controlului judiciar la secția de poliție din Buftea, iar ulterior a transmis un mesaj de forță și încredere mulțimii impresionante care s-a adunat la Buftea, dar și întregii Românii, prin intermediul Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului.

„Oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, furați și umiliți” – este declarația tranșantă a lui Călin Georgescu, după rafalele de huiduieli ale românilor la adresa lui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan.

MESAJUL lui Călin Georgescu:

1. Ierusalim Am văzut săptămâna trecută pe președintele, vicepreședintele și secretarul de stat al Statelor Unite cum au fost, unul după altul, la Ierusalim, iar poza cu vicele Vance în genunchi, rugându-se la Sfântul Mormânt, a făcut înconjurul lumii. Observ cu inima plină imensul respect pe care conducerea SUA îl acordă Ierusalimului și religiei creștine în particular.

2. Economie românească Prioritate de rang zero trebuie să fie și va fi, vă asigur, susținerea și încurajarea mediului de afaceri românesc. Vom conta pe scena internațională când în România nu va mai fi o mână de oligarhi, ci va avea mai mulți milionari decât Elveția. O societate curată și prosperă își trage seva din mediul de afaceri autohton. De aceea spun că acest capital românesc trebuie să fie dominant, să aibă o dominare covârșitoare pe piața autohtonă, iar piața să fie cu adevărat liberă, nu cum este azi. Economia este la pământ pentru că exportăm volum mare cu preț mic și importăm un volum mic cu adaos mare. Exportăm grâu românesc de cea mai mare calitate, la preț mic, și importăm produse de panificație, de o calitate discutabilă, la un preț mare.

Românii nu sunt săraci, sunt mințiți și furați. Pe vremuri, grâul românesc oferea hrană întregii Europe. Pe vremuri eram eminamente agricoli, acum suntem eminamente ridicoli. Umorul românesc nu are limite: am auzit că inteligența alerga după actualii guvernanți, dar ei au fost mai rapizi.

3. Pacea în Ucraina Țin să salut eforturile pentru pace depuse de președinții Trump și Putin. Sunt convins că prin înțelepciune, rațiune și pragmatismul lor vor triumfa. Și mai am convingerea că marea și mult dorita pace în regiunea NATO se va semna la București. Ceea ce este bine va urma de acum încolo.

Oamenii au scandat minute în șir numele liderul suveranist, iar clopotele bisericii din Buftea au fost trase în semn de respect.