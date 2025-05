CĂLIN GEORGESCU, ALĂTURI DE GEORGE SIMION LA SECȚIA DE VOTARE – MESAJ CRUCIAL PENTRU ROMÂNI: ”SĂ FIM MULȚI LA VOT ȘI VOM FI PUTERNICI”

România își decide astăzi viitorul la urne. Primii lideri politici care s-au prezentat la vot sunt George Simion, președintele AUR și candidat la alegerile prezidențiale, și Călin Georgescu, alături de familiile lor. Aceștia și-au exercitat dreptul de a alege la Școala nr. 1 din Mogoșoaia. La fața locului are loc o mobilizare uriașă și asta deoarece zeci de oameni au venit aici pentru a le transmite susținerea lor. Nu au lipsit nici forțele de ordine. Oamenii i-au primit cu aplauze și au scandat „România”, „Călin, te iubim” și „Călin Georgescu președinte”.

„Ce este azi nu e vot, e o mărturisire. Mai mult decât un vot. Am votat pentru o Românie creștină, care să fie demnă de iubirea lui Dumnezeu. Am votat pentru familia românească, în care cuvintele mama și tată să fie sfinte. Am votat pentru țară noastră de aici și de pretutindeni, care mai mult că oricând are nevoie de iubire, de iertare și de vindecare.

La final, aș vrea să ne amintim de cuvintele înțelepte ale strămoșilor noștri care spuneau <<Cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai bine>>, așa încât să fim mulți la vot și vom fi puternici. Va mulțumesc!”, a transmis Călin Georgescu după ce a votat.

Liderul mișcării suvernaiste a fost însoțit la urne de Cristela Georgescu, soția sa. Aceasta și-a exercitat și ea dreptul de a vota.

George Simion, președintele AUR și candidatul suvernaiștilor la cea mai importantă funcție în stat, a fost însoțit de soția sa, Ilinca.

Sursa: Newsinn