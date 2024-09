PORTRETUL LUI GUILHERME GARUTTI, FUNDAS CENTRAL CU DRAGOSTE PENTRU ROMÂNIA

Gilherme Garutti, fundaș central la FC Argeș, împărtășește povestea sa despre viața și familia sa în România.

Unul dintre jucătorii pe care Nicolae Dică, antrenorul principal al echipei FC Argeș, se bazează în această ediție de campionat este fundașul central Guilherme Garutti. Acesta a ajuns în țara noastră în urmă cu patru ani, când a semnat cu CS Mioveni. Apoi, fotbalistul originar din Marilia, localitate aflată la 500 km de Sao Paolo, a semnat cu Petrolul Ploiești, în anul 2023. În această vară, fotbalistul care are dublă cetățenie, braziliană și italiană, a ajuns la FC Argeș și ne-a mărturisit că se simte foarte bine aici. Și Rafael, fratele său, joacă tot în România, dar la rivala CS Mioveni. Dincolo de gazon, Guilherme Garutti este căsătorit cu Bianca, de profesie medic stomatolog, și împreună au doi copii minunați, Martina, 3 ani, și Matteo, un an. L-am provocat pe jucătorul echipei FC Argeș la un dialog amical. Iată ce-am aflat: – Am sosit în România în anul 2020, liber de contract. Am semnat atunci cu CS Mioveni. Viața mea aici este foarte bună. Când am venit, în plină pandemie de coronavirus, mă simțeam al nimănui. Eram singur, soția era însărcinată și se afla în Brazilia. Am stat un an singur printre străini, vorbeam cu pereții. Când i-am zis soției că mergem în România, m-a întrebat: ”Ce căutăm acolo? De ce trebuie să plecăm atât de departe?”. Acum, soției și copiilor le place enorm aici. Aveți o țară frumoasă, cu priveliști impresionante, cu munți extraordinari. Mi-am dus familia prin mai multe locuri din România. Toți am rămas fără grai. Am văzut ceva diferit de Brazilia noastră natală. Aveți și alte obiceiuri aici, am început să mai învăț câte ceva, mă fascinează. Piteștiul este a doua mea casă. – Anul trecut, când s-a căsătorit fratele meu și nu am putut ajunge. Noi ne înțelegem foarte bine, ne încurajăm unul pe celălalt. Părinții sunt mândri de noi. Faptul că locuim în același oraș este foarte important, petrecem mult timp împreună, ne mai trece dorul de casă, de familia rămasă acolo, mă refer la părinți și la rude. – Nu aș schimba nimic. Nu am suferit accidentări grave, am avut și am satisfacții pe plan profesional, iar din punct de vedere personal, am familia pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. – Pe plajă, evident. Mi-e dor de țara mea, mi-e dor de casa părintească. Este foarte bine aici, am venit să muncesc pentru a-mi întreține familia, dar mă voi întoarce tot la mine în țară. Însă România va rămâne veșnic în inima mea. Oamenii de aici, colegii de echipă, toți sunt minunați și le sunt recunoscător. – Faptul că nu-și respectă semenii și nici cuvântul dat. Eu am fost învățat să respect pe toată lumea. Nimeni nu poate spune despre mine contrariul. Îmi plac oamenii sinceri, corecți, responsabili. Din păcate, în jurul nostru sunt foarte mulți oameni falși, cărora le place să arunce vina în spatele altora. Provin dintr-o familie modestă, părinții mei au muncit din greu să ne întrețină, pe mine și pe fratele meu, dar ne-au sfătuit să nu mințim niciodată și să nu facem promisiuni pe care să nu le respectăm.

Sursa: Realitatea de Arges