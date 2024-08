PROBLEMELE DIN FOTBALUL DE COPII: INFRASTRUCTURA ȘI ORGANIZARE

Infrastructura precară și lipsa organizării pun în pericol activitatea fotbalistică a copiilor.

În primul rând este problema de infrastructură, că nu avem teren. Nu avem unde să ne antrenăm, efectiv nu avem. Am fost puși și campionatul trecut în niște situații foarte grele în care, din cauza faptului că nu avem bază, nu avem terenuri, am ajuns să avem probleme cu meciurile oficiale pe care trebuia să le jucăm. Vă dați seama că este vorba despre meciurile din județ. Pentru că în momentul când pui un meci, programezi un meci de la noi, de la AJF, trebuie să găsești, în primul rând, teren. Da? Să fie liber, terenul respectiv nemaifiind al nostru. Trebuie ca meciul pe care îl pui să nu se suprapună cu un altul, al tău, pentru că e vorba și de doctor. În afară de asta, trebuie să se mai țină cont și de adversar, să poată adversarul să joace la aceeași oră. Deci, problema cea mai mare este lipsa infrastructurii. Sunt antrenori care lucrau cu 60 de copii. Nu de fiecare dată, dar, totuși… Și până la urmă, așa cum a spus și președintele Dani Coman, la FC Argeș, la Centrul de copii și juniori, trebuie să rămână vârfurile.

Deci, s-a renunțat doar la grupele cu taxă, nu la grupele de elită, cum ar veni. Vă dați seama că nu pot să spun exact, pentru că acolo nu erau copii care veneau frecvent. Au fost copiii care veneau acum, mai veneau peste 5 antrenamente, se mai trezeau și mai veneau luna viitoare, sau peste două luni, sau începea frigul, nu mai veneau deloc, și veneau la vară, și așa mai departe. La grupele cu taxă este destul de greu să dai un număr.

Aici rolul este al școlilor particulare. Unde se vrea să se facă sportul pentru toți, să facă pentru toată lumea, și așa mai departe.

Șase grupe, toate grupe cu taxă. Eu, personal, nu pot să recomand. Să te duci într-o parte sau în alta… Recomand să facă în continuare sport. Asta este recomandarea mea. Acestor copii li se va da foaie de liber transfer și vor putea merge unde doresc.

Au rămas grupele de la tineret până la Under 7, adică Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14, Under 13, Under 12, Under 11, Under 10, Under 9, Under 8, Under 7, în total 12 grupe, fără cele de la fete.

În afară de cele de la Liga a doua, o să avem Under 17, Under 15, Under 13 și Under 11.

Decizia a fost luată în cadrul clubului. Da. Au plecat doar grupele cu taxă. Această decizie s-a luat în special din cauza faptului că un antrenor trebuia să muncească cu prea mulți copii și, bineînțeles, așa cum spuneam, din cauza lipsei infrastructurii.

Locul doi obținut la Junior Cup Brașov, acolo unde am pierdut în finală contra celor de la FCSB, scor 2-1. Acesta a fost și este cel mai tare turneu de fotbal pentru Under 14, 11 la 11, turneu la care au participat FCSB, Universitatea Craiova, FC Universitatea Cluj, Poli Iași etc.

Vom participa în continuare pentru elită și pentru campionatele județene. Grupele mici o să participe în continuare la turnee atât naționale, cât și internaționale. Și sper că în campionatul viitor să avem rezultate tot la fel de bune.

Este vorba să mergem la un turneu în Macedonia, un turneu destul de puternic, dar… Depinde foarte mult de programările de la elită făcute de Federația Română de Fotbal, de amânarea acestor meciuri.

