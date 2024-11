FC ARGEȘ ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI LIGII 2

FC Argeș rămâne neînvinsă și speră să obțină o nouă victorie împotriva Unirii Ungheni.

FC Argeș traversează o perioadă bună din punct de vedere sportiv. Este neînvinsă de trei etape în campionat și speră să-și păstreze invincibilitatea și după confruntarea de sâmbătă, 2 noiembrie, pe care o va susține pe propriul teren, cu Unirea Ungheni, de la ora 11, din cadrul etapei a 12-a din Liga 2.

Partida a fost prefațată de Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, care până acum a condus patru meciuri în campionat, cu Corvinul Hunedoara (scor 0-1), Metaloglobus (scor 2-1), Chindia Târgoviște (scor 2-1) și CSC Șelimbăr (scor 0-0). Tehnicianul echipei FC Argeș își dorește trei puncte care să-i urce echipa în clasament la finalul rundei, având chiar șansa să treacă pe locurile de play-off.

Bogdan Andone speră că această partidă va aduce un plus la mentalul jucătorilor săi, important este să intre cu încredere pe teren și cu gândul că pot bifa un succes contra Unirii Ungheni. În plus, jucătorii de la FC Argeș au încredere și datorită remizei cu CFR Cluj, din Cupa României, scor 2-2, joc ce s-a desfășurat la mijlocul acestei săptămâni.

”Ne așteaptă un meci important, venim după confruntarea din Cupa României, trebuie să ne refacem mental și fizic, să fim la capacitate maximă. Avem nevoie să facem un meci solid, să avem energie și să câștigăm. Pregătirea a fost bună, cum decurge în mod normal. Faptul că echipa a fost împărțită în două-trei grupe, refacere, antrenament normal și așa mai departe, cred că a dereglat puțin. Sper ca experiența jucătorilor să se simtă la meciul de sâmbătă, să trecem peste acest mic inconvenient.

Ungheni e o echipă muncitoare, se vede că se lucrează acolo, Tudor face o treabă bună, echipa joacă. Important e însă ce facem noi, să fim capacitați, pregătiți pentru ce vom juca, avem nevoie de cele trei puncte”, a spus Bogdan Andone, la conferința de presă premergătoare duelului FC Argeș – Unirea Ungheni.

FC Argeș are 16 puncte, acumulate în 11 meciuri, grație celor patru victorii, patru remize și trei înfrângeri înregistrate. Are un golaveraj de 10 goluri marcate și opt primite. De partea cealaltă, Unirea Ungheni are 10 puncte în 10 meciuri, în urma a două victorii, patru remize și patru eșecuri, cu ”-4” la adevăr.

Sursa: Realitatea de Arges