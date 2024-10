FC ARGEȘ OBȚINE AL DOILEA SUCCES CONSECUTIV ÎN LIGA 2

FC Argeș învinge Chindia Târgoviște cu 2-1 într-un meci tensionat.

FC Argeș a obținut cel de-al doilea succes consecutiv, învingând pe Chindia Târgoviște, pe propriul teren, cu 2-1, în cadrul etapei a zecea din Liga 2. La finalul partidei, Bogdan Andone, tehnicianul piteștenilor, și-a felicitat jucătorii și le-a mulțumit suporterilor pentru că au încurajat echipa.

„Vreau să-i felicit pe jucători pentru atitudinea pe care au avut-o și pentru modul în care au reacționat când am fost egalați. Am avut o reacție pozitivă, am și marcat după două minute, iar acest lucru denotă determinare și dorință de victorie. Sunt mulțumit de prestația tuturor jucătorilor. Este o victorie importantă, mi-ar plăcea să reușim să legăm mai multe. Ca joc, am întâlnit o echipă extrem de periculoasă, cu fotbaliști care pot face diferența pe faza de atac, dar noi am gestionat foarte bine momentele meciului. Se vede munca jucătorilor. Mă bucur că am reușit să marcăm cu capul, centrările au fost de calitate foarte bună, dar important este că am reușit să punctăm. Încetul cu încetul, băieții înțeleg ceea ce vreau de la ei, reușesc să fie agresivi, să pună presiune pe adversar, astfel că munca lor a dat roade în meciul cu Chindia Târgoviște. Am arătat bine și din punct de vedere fizic.

Vreau să le mulțumesc și suporterilor, pentru că ne-au încurajat, ne-au dat putere pe final, ne-au ajutat să ne găsim resursele necesare pentru a duce lupta până la capăt”, a declarat Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeș.

Sursa: Realitatea de Arges