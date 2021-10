În România, lucrurile au scăpat de sub control. Cifrele prezentate de autorități trădează colapsul sistemului sanitar, facturile au explodat și, potrivit analiștilor economici, este abia începutul. În plus, mare parte din populație trăiește, din nou, de azi pe mâine. Probleme peste probleme și nicio soluție! Nici măcar la nivel guvernamental unde, după picarea Guvernului Cîțu prin moțiune de cenzură, în ciuda negocierilor, partidele nu par să găsească „formula salvatoare”.

„Situatia este scapata de sub control”, a spus omul de afaceri Bobby Paunescu, presedintele ARMIS, duminica seara, la B1 TV, atragand atentia asupra unui lucru extrem de grav: conducatorii au esuat in a gasi o solutie pentru Romania.

„Intrebarea se pune: asta-vara, ce am facut cu spitalele, cu pregatirea pentru valul 4? Am ajuns la o situatie in care, potrivit unui sondaj efectuat in perioada 6-8 octombrie, aproape 90% din populatia Romaniei e convinsa ca tara merge intr-o directie gresita. Nemultumirea e mai mare decat la Revolutie. Auzeam la un moment dat o stire tampita in care politicienii spuneau: „Nu credem ca vom ajunge la anticipate.” Pai nu au inteles nimic inseamna. Ei sunt votati, alesi si platiti de catre popor pentru a administra niste bunuri. Ca e vorba de legi, tot bunuri sunt. Ca in orice domeniu unde capitalul uman face diferenta, depinde pe cine pui sa conduca. Nu putem pleca de la Congresul PNL, unde era fericire cu 5.000 de oameni si, a doua zi, sa inceapa mortii. Nu e putin ciudat?”, a declarat Bobby Paunescu.

In opinia omului de afaceri, in Romania, politicienii mint foarte mult. Cateodata, din dorinta de a le spune celorlalti exact ce vor sa auda. Si asta, atrage atentia Paunescu, se intampla de 30 de ani!

„La noi se minte foarte mult. Noi ne mintim intre noi. Politicienii mint, ii mint pe cei din afara. In general, exista situatia in care noi spunem ce vrea celalalt sa auda. Fac asta de 30 de ani. E vina noastra ca-i tinem la putere”, a spus Paunescu.

„Daca alegi sau pui pe cine trebuie unde trebuie, ala iti va rezolva situatia. Daca tot pui in logica electorala… Alexa, de la Ziarul de Cluj, spunea ca am inceput sa ne batem joc de singura institutie in care credeam: statul paralel. Cam aici am ajuns”, a mai spus omul de afaceri.

Bobby Paunescu: In 30 de ani nu am reusit sa distrugem tot, atat de multe a facut poporul roman

Potrivit omului de afaceri, solutii exista, chiar daca ar fi pe termen scurt: un premier de structura militara.

„Cred ca ne indreptam spre singura solutie pe care o vad azi, trebuie sa existe sustinere parlamentara pentru noul premier. Banuiesc ca o sa fie din structura militara, cel putin momentan”, a spus Bobby Paunescu.

Nu este vorba despre a aduce Armata la conducere, explica omul de afaceri, ci un cadru militar cu disciplina, neutru, care sa conduca un guvern.

„Sper ca societatea civila sa-si dea seama de greseala si sa incercam sa schimbam impreuna cu politicienii care doresc binele tarii, sa nu trecem iar prin situatia acelui guvern tehnocrat, cu premierul Ciolos care se ducea in criza la Macron sa-l intrebe ce facem, nu la Iohannis. Luni urmeaza consultarile. Nu ai o solutie mai buna decat cineva care sa fie neutru. Si un cadru militar e neutru”, explica Paunescu.

SONDAJ IRES: Romanii, nemultumiti de guvernare. 88% dintre oameni cred ca tara merge intr-o directie gresita

„Un sondaj IRES arata ca 19% dintre romani vor un guvern condus de un membru PNL, 31% PSD si AUR – 9%. Dezastruos! Nimeni nu trece de 50%. Astia sunt votantii. Nemultumirea populatiei – 88% din populatia Romaniei considera ca mergem intr-o directie gresita. La Revolutie, 72-73% era nemultumita de conducere. Prin urmare, i-au impuscat. Era nemulumirea populatiei in numar foarte mare. Un grup din esalonul 2 al PCR s-a folosit de asta si a preluat puterea. Acum, cand esti intr-o astfel de situatie, daca e sa facem o paralela cu Austria, premierul Austriei, la 35-36 de ani, a demisionat in urma unei acuzatii asupra unei presupuse fapte de coruptie din 2016-2018. La noi, oamenii nu pleaca. In afara de Basescu, care si-a dat demisia din Parlament. La noi, iese lumea in strada, incep tot felul de analize, acuzatii, lucrurile sunt clare, nu merg, nimeni nu-si da demisia. La noi, nu exista notiunea demnitatii. La noi, conducerea tarii cand e acuzata nu-si da demisia…”, spune Bobby Paunescu.

„Politicienii au aratat ce pot: nimic. 99% din ei au aratat ca sunt impotenti politic si economic”, mai spune Paunescu.

Si totusi, solutii exista! In opinia sa, ar trebui sa fie reactivati specialistii de dinainte de Revolutie, indiferent de domeniu. Cu o conditie, insa: ca acestia sa nu fi facut politie politica.

„Pana acum, am spus ca e un dezastru care se vede in cifrele sondajului. Suntem o tara bogata, una din cele mai bogate tari din Europa la nivelul resurselor naturale. Suntem o tara in care numai daca suntem prosti nu stim sa o ducem mai departe. Partea pozitiva e ca dansii trebuie sa invete sa fie smeriti. Nu mai merge cu eu fac, eu dreg. Nu e chestia ca s-a scumpit. 30 de ani au distrus perlele economiei romanesti. Ajunsesera distruse moral dar, cu investitii, le aduceai pe locul 3-4 din lume. Ne-am dat seama ca nu stim ce facem. Si atunci ce facem? Sfatul batranilor. Vedem cine a facut in Romania in ultimii 40-50 de ani si care nu a facut politie politica si vedem daca trebuie reactivat. Oamenii astia, daca cineva reuseste sa-i convinga, ma refer la oamenii curati. Sa incercam sa facem din Romania o economie de piata. Avem nevoie de cei care cunosc bine economia romaneasca, sa faca parte si din generatia tanara, care au demonstrat, sa fie folositi in alte domenii care sunt apropiate de cele din care fac parte. E momentul in care sa cerem sfaturi, domnilor politicieni”, spune omul de afaceri.

„Pe Ceausescu l-ati omorat ca a omorat nu stiu cati oameni. Acum aveam 90% din populatia tarii… unde vreti sa o duceti? Intr-o situatie de razboi civil, sa fie unii impotriva celorlalti?”, mai spune omul de afaceri.

Romania ar trebui sa fie condusa de „un cadru militar care nu e implicat in niciun stat paralel, in scandaluri, care nu a facut politie politica”. In plus, un rol important ar trebui sa-l aiba si Biserica, in asa fel incat, in momentul in care constata derapaje, sa intervina si sa traga semnale de alarma ori de cate ori este nevoie.

„Sper sa aiba o aplecare mai mare noul guvern spre meritocratie, spre cei care au dovedit ca nu au facut politic politica. (…) Parlamentarii trebuie sa dea dovada de smerenie. Trebuie sa demonstram cetatenilor care i-au votat ca sunt in slujba lor si trebuie sa fie un model pentru populatie, sa dea deoparte orice fel de orgoliu, orice spaga. Parlamentul si presedintele trebuie sa dea dovada de smerenie. Biserica trebuie sa joace un rol puternic, sa ia o pozitie cand simte ca conducerea derapeaza de la smerenia fata de popor trebuie sa intervina. Trebuie sa fie trase alarme. Trebuie sa venim cu solutii de salvare”, a mai spus omul de afaceri.