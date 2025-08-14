BEBELUȘ ROMÂN MORT ÎN VACANȚĂ ÎN TURCIA. PĂRINȚII SE LUPTĂ CU BIROCRAȚIA PENTRU REPATRIERE

O familie de români din Italia trăiește o tragedie greu de imaginat, după ce bebelușul lor de zece luni a murit în timpul unei vacanțe în Antalya. Roxana și Bogdan Roman se aflau la începutul lunii august într-un sejur alături de fiul cel mare, Iannis, și de câțiva prieteni.

Primele zile au decurs normal, însă marți dimineață, 12 august, micuțul Arian s-a simțit brusc rău. Avea dureri ușoare de burtă, urmate de apariția unor pete pe piele și de schimbarea culorii acesteia. Părinții l-au găsit inconștient și au cerut imediat ajutor.

Medicul hotelului a ajuns cu întârziere, iar ambulanța a sosit după câteva minute. Până la intervenția echipajului, turiști din Ucraina și Germania au încercat să-l resusciteze pe copil. Transportat la spital, Arian a fost declarat decedat după aproximativ 40 de minute.

Părinții se confruntă acum cu probleme majore în repatrierea trupului. După ce au plătit peste 5.000 de euro pentru spitalizare și servicii funerare, aceștia trebuie să trimită documentele originale prin poștă către Consulatul italian din Smirna, care refuză copiile electronice.

Mama spune că birocrația îngreunează procesul și că, dacă actele nu ajung la timp, zborul de repatriere va fi amânat, ceea ce ar crește costurile.

Familia este sprijinită de prieteni și comunitatea românească din Italia, însă durerea pierderii este amplificată de aceste obstacole.

Autoritățile turce nu au anunțat încă rezultatele investigațiilor privind cauza morții copilului.

Sursa: Newsinn