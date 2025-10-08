BASCHET, EUROCUP: PRIMA VICTORIE PENTRU U-BT CLUJ-NAPOCA

De către

În Eurocup la baschet masculin, Universitatea Cluj a învins-o, în Lituania, pe Neptunas Klaipeda, cu scorul de 107-102.

În prima etapă, clujenii au fost învinși acasă de Bahceșehir Istanbul din Turcia. Săptămâna viitoare, baschetbaliștii antrenați de Mihai Silvășan vor juca în Polonia, cu Slask Wroclaw.

La finalul celor 18 runde, primele două clasate se vor califica în faza sferturilor de finală, iar următoarele patru vor disputa un baraj pentru sferturi.

Sâmbătă, Universitatea Cluj va debuta în Liga Adriatică, pe terenul slovenilor de la Krka Nove Mesto.